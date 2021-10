Gmail, Dysk, Arkusze - poznaj tajniki aplikacji Google. Darmowa konferencja online

Rozwiązania Google Cloud bez tajemnic.

Bezpieczna praca w chmurze i efektywna współpraca z zespołem

bezpiecznie korzystać z dodatków w Google Workspace Marketplace,

zarządzać urządzeniami mobilnymi i innymi punktami końcowymi w Google Workspace,

zarządzać projektami dzięki możliwościom aplikacji Google,

zabezpieczyć skrzynkę Gmail przed spamem,

wykorzystać Apps Script i Arkusze Google do analityki danych,

sprawnie współpracować z klientami na Dysku współdzielonym.

“Google Next Level ‘21” to obowiązkowy punkt w listopadowym kalendarzu eventów online dla wszystkich osób, które chcą poznać tajemnice chmurowych technologii od podstaw.Wydarzenie, które odbędzie się, skupione będzie przede wszystkim na aplikacjach Google, dostępnych w ramach(dawne G Suite). Podczas e-konferencji eksperci od rozwiązań Google Cloud zademonstrują, jak wykorzystać 100% możliwości aplikacji Google Workspace podczas codziennej pracy.Do grona prelegentów należy Agnieszka Koncerewicz-Tymińska – Enterprise Solution Sales CEE w Google. Wystąpią też przedstawiciele firmy FOTC – Mateusz Jankowski, Oskar Syvan, Joanna Chmaj i Rafał Wiśniewski, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem chmurowych narzędzi i pomagają w przeprowadzaniu cyfrowych transformacji.Na wirtualnej scenie pojawią się także Wiktor Krzeszewski z firmy TechOcean czy Karol Cieślak. Podzielą się z uczestnikami swoim cennym doświadczeniem oraz wskazówkami na temat pracy z aplikacjami Google.Spotkanie dedykowane jest zarówno początkującym jak i tym, którzy chcieliby odkryć jeszcze więcej ciekawych funkcji aplikacji Google, aby wykorzystać ich możliwości podczas codziennej pracy.Jak się zapisać za darmo? Poznaj całą agendę spotkania oraz zarezerwuj swoje wirtualne miejsce poprzez stronę . Liczba miejsc jest ograniczona.