Po niedoborach GPU, chipów i PS5 czas na… kartony. Nie będzie w czym wysłać towaru?

Problem braku materiałów na opakowania narasta od początku pandemii

Sytuacja w ostatnich czasach zachęca ludzi na całym świecie do coraz większego przestawienia się z kupna w stacjonarnych sklepach na e-commerce. Sklepy internetowe przeżywają rozkwit, choć ceny wielu towarów w branży elektroniki okołokomputerowej poszybowały do góry. Nie znajdziecie chociażby kart graficznych czy konsol Sony PlayStation 5 w sugerowanych cenach producenta. Przede wszystkim ogrom trzeba w coś zapakować, a przemysł opakowań nie jest w stanie wytworzyć ogromu materiałów więcej z dnia na dzień.Pierwsze problemy zaczęły się już w 2020 roku. Z jednej strony więcej kupowaliśmy online, a z drugiej strony branża wytwarzania kartonów i innych opakowań oraz wypełniaczy także odczuła problemy z przestojami produkcji czy zachwianym łańcuchem dostaw. Jak na razie sklepy w Polsce mają w co pakować towary przy wysyłce, ale problem narasta na całym świecie. Kartonu oraz plastikowych i papierowych wypełniaczy jest po prostu coraz mniej w stosunku do wzmożonego popytu. To owocuje podwyżką cen, nawet jeśli ilość materiału pokrywa jeszcze zapotrzebowanie.