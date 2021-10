Użył Deepfake AI by usunąć cenzurę w japońskim porno. Został aresztowany

Technologia działa coraz lepiej.



Technologia Deepfake AI niemal dosłownie czyni cuda i jest doskonalona praktycznie z miesiąca na miesiąc. Po raz pierwszy głośno zrobiło się o niej w sieci za sprawą apki DeepNude , "rozbierającej" każdą kobietę w kilka sekund. Później wybuchła związana z nią głośna afera z botami na Telegramie . W wielkim skrócie: deepfake jest techniką obróbki obrazu, wykorzystującą sztuczną inteligencję do tworzenia obrazów do złudzenia przypominających prawdziwe. Dla przykładu, dzięki niej Jeff Bezos i Elon Musk wystąpili w Star Treku , mimo że faktycznie nigdy nie grali w tym serialu. W Japonii aresztowano właśnie człowieka, który wykorzystywał technologię do usuwania cenzury z filmów pornograficznych.Japońska policja w zeszły poniedziałek aresztowała 43-letniego mężczyznę za wykorzystanie sztucznej inteligencji do usunięcia cenzury z filmów porno. Genitalia w filmach pornograficznych dystrybuowanych w Japonii muszą być zapikselizowane, ponieważ prawo dotyczące nieprzyzwoitości zabrania wyraźnego ich przedstawiania. To pierwsza w kraju sprawa karna dotycząca wykorzystywania omawianej technologii.Masayuki Nakamoto zamiast zamieniać twarze, wykorzystał oprogramowanie Deepfake i uczenia maszynowego do tego, aby zrekonstruować zamazane części filmu na podstawie dużego zestawu nieocenzurowanych aktów. Później sprzedawał treści online za pośrednictwem swojej witryny internetowej.