Radni z Lublina chcieli głosować za obecnością Ziemi w Układzie Słonecznym

W oparach absurdu.

Czy Ziemia powinna być w Układzie Słonecznym?

"głębokie zaniepokojenie ostatnimi działaniami i wypowiedziami przedstawicieli władz państwowych podważającymi fundamenty przynależności Polski do Unii Europejskiej"

"Rada Miasta Lublin popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Rada Miasta Lublin popiera również dalszą obecność Ziemi w Układzie Słonecznym".

W ubiegłym rogu radni Kraśnika dzielnie walczyli ze "szkodliwymi" technologiami 5G i Wi-Fi w tamtejszych szkołach. Jakiś czas temu do Sejmu wpłynęła petycja o zakazanie Wi-Fi w szkołach i szpitalach , której towarzyszył apel o przesiadkę na klasyczną infrastrukturę przewodową. Polscy politycy bez wątpienia zmagają się w swej codziennej pracy z bardzo ciekawymi tematami, a niektórzy wpadają przy tym na naprawdę... oryginalne pomysły. Po przykłady nie trzeba sięgać daleko. W Lublinie radni PiS chcieli głosować za obecnością Ziemi w Układzie Słonecznym.Jeśli zastanawiacie się, czy jest możliwym, aby poważny polityk w 2021 roku chciał poddać taką kwestię pod głosowanie, to odpowiadam: oczywiście. Miał to być żart z propozycji radnych z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka, którzy chcieli przegłosować swój apel, wyrażający. Wyszło trochę śmiesznie, trochę strasznie.Radni Prawa i Sprawiedliwości poczuli się oburzeni propozycją prounijnego apelu i opuścili salę podczas głosowania nad wpisaniem punktu do porządku obrad. Przed opuszczeniem sali postanowili jednak zgłosić do niego poprawkę. Radny PiS Piotr Breś pragnął zastąpić treść apelu słowami: