Dziekan zwyzywany w Google. Wulgarny atak na stronie AGH

Co tu się wydarzyło?



Studenci wydziału matematyki stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie mieli proste zadanie. Według doniesień innych studentów z AGH, prowadzący zajęcia kazali im stworzyć blogi przy wykorzystaniu domen uczelni. Studenci nie mieli pojęcia, że strony będą publiczne. Gdyby wiedzieli, prawdopodobnie nie powstałaby afera związane z dziekanem Jerzym Rucińskim, który stał się obiektem wulgarnych wpisów.



Dziekan Ruciński AGH

Wpisanie frazy "dziekan Ruciński AGH" w wyszukiwarce Google skutkuje zwróceniem listy wulgarnych wpisów o niezbyt urozmaiconej treści. Zrzuty ekranu opublikowane zostały w piątek w serwisie Facebook, a internauci szybko podzielili się na dwa obozy. Jedni mówili o żenadzie i kompromitacji żaków, inni z kolei dowcipkowali. Wiele osób zastanawiało się, co tak naprawdę w tym temacie ma do powiedzenia uczelnia.



