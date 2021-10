Teraz wyszukiwarka Google pomoże Ci poszerzyć zasób Twojego słownictwa

Sprawdź jak.

Słowo dnia od Google

Aby włączyć nowy newsletter Google, wystarczy skorzystać z ikony dzwonka w wynikach wyszukiwania zawierających frazę „define”. | Źródło: Google

Wyszukiwarka Google to narzędzie niebywale przydatne. Dzięki niej możesz znaleźć w sieci informacje na dosłownie dowolny temat czy dowolną stronę internetową. Google chce jednak, by ta była jeszcze bardziej przydatna. Od teraz pomoże Ci ona poszerzyć zasób znanego przez Ciebie słownictwa, w bardzo sprytny sposób.Internauci codziennie wykorzystują wyszukiwarkę Google między innymi po to, by poznawać z jej pomocą definicje wybranych słów. Cóż, raz na jakiś czas każdemu zdarzy się trafić na wyrażenie, którego po prostu nie rozumie, albo znaczenia którego nie pamięta. Właśnie dlatego Google postanowiło stworzyć swego rodzaju newsletter, który poszerzy zasób słownictwa chętnych użytkowników.Teraz, gdy na urządzeniu mobilnym wpiszesz w wyszukiwarce frazę define zakończoną wybranym słowem, na przykład define android, na samym szczycie wyników wyszukiwania, w prawym górnym rogu ekranu, ujrzysz ikonkę dzwonka. Gdy jej dotkniesz, aktywujesz usługę, w ramach której Google codziennie będzie wysyłało Ci powiadomienie zawierające wybrane słowo oraz jego definicję. Rzecz jasna, jest to usługa, która nie wiąże się z żadnymi opłatami.W tej chwili nowa funkcja wyszukiwarki Google obsługiwana jest tylko w języku angielskim – powiadomienia w ramach newslettera także wysyłane są w języku angielskim. Wierzę jednak, że z czasem Google zapewni wsparcie i dla innych języków, w tym języka polskiego.Warto przypomnieć, że wyszukiwarka Google posiada w zanadrzu jeszcze wiele innych ciekawych i przydatnych funkcji. Za jej pośrednictwem możesz na przykład wyświetlić w technologii AR wybrane zwierzęta czyz japońskich gier, anime i programów telewizyjnych.Czytaj także: 10 ukrytych funkcji wyszukiwarki Google . Zapewne ich nie znasz.Źródło: Google / fot. tyt. Google