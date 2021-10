Google wkrótce ułatwi Ci oddzielić pracę od życia prywatnego

Przynajmniej na urządzeniu z Androidem.

Profil służbowy na Androidzie – co to?

Profil służbowy dla subskrybentów Workspace

„Dzięki temu każdy, kto korzysta z Androida w celach biznesowych, będzie mógł oddzielić aplikacje służbowe od osobistych i jednym kliknięciem zatrzymać wszystkie aplikacje związane z pracą, zachowując pojedynczy interfejs. [Profil służbowy] będzie dostępny dla użytkowników Google Workspace od przyszłego roku, a wkrótce potem planujemy rozszerzyć jego dostępność o kolejnych dostawców tożsamości.”

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale użytkownicy programu Android Enterprise – opracowanego z myślą o urządzeniach wykorzystywanych w firmach – mogą w łatwy sposób oddzielić na smartfonie pracę od życia prywatnego. Wystarczy, że włączą coś, co nazywa się profilem służbowym. Jak właśnie się okazuje, Google zamierza zwiększyć jego dostępność, wykraczając w tej kwestii poza program Enterprise.Profil służbowy skonfigurowany na urządzeniu z Androidem pozwala oddzielić służbowe aplikacje i dane od tych osobistych. Dzięki temu, na urządzeniu nie dość że łatwiej utrzymać porządek, to zachowujesz większą prywatność. Organizacja czy firma do której należysz zarządza bowiem tylko służbowymi aplikacjami i danymi.Tak właściwie w jaki sposób w ramach omawianego profilu aplikacje służbowe są oddzielone od tych osobistych? To proste. Aplikacje służbowe Google postanowiło oznaczyć ikoną aktówki. Na dodatek, szuflada aplikacji posiada w nim filtry – możesz wybrać, czy chcesz widzieć w niej aplikacje prywatne, czy potrzebne Ci do pracy.Jak wspomniałam, z profilu służbowego na Androidzie mogą korzystać w tej chwili tylko i wyłącznie pracownicy firm biorących udział w programie Enterprise. Niemniej, począwszy od roku 2022 Google zacznie udostępniać go użytkownikom Workspace. Workspace (znany dawniej jako G Suite) to oferowany na zasadzie subskrypcji, działający w chmurze pakiet zwiększający produktywność – zestaw aplikacji do pracy grupowej i nie tylko., Google pisze na swoim blogu.Korzystasz z subskrypcji Google Workspace? Zamierzasz zacząć korzystać z profilu służbowego, gdy tylko stanie się to możliwe? Cóż, z pewnością warto.Źródło: Google / fot. tyt. Google/Canva