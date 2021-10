Liczycie na zgrabną paczkę z x-komu? Możecie się rozczarować

Pod koniec września przygotowałem dla was relację z uruchomienia automatycznej linii pakowania w x-komie. Sklep chwalił się pierwszym tego typu rozwiązaniem w całej Polsce. Dzięki niemu przesyłki miałby by być mniejsze (automatycznie skanowane towary i docinane na wymiar pudełka), proces znacznie szybszy, a przy okazji oszczędza się karton i zmniejsza ślad węglowy, można też mocno ograniczyć plastikowe wypełniacze. W dodatku do otwarcia pudełek nie potrzeba żadnych narzędzi, nie ma konieczności rozcinania jakichkolwiek elementów.



CVP Everest uruchomiony w x-komie, a paczka z małym produktem i tak wielka

Ostatnio kupiłem jeden niewielki produkt właśnie w x-komie. Kiedy wieczorem odbierałem go z pobliskiego paczkomatu, bardzo zdziwiła mnie wielkość paczki. Bezprzewodowy włącznik światła z regulatorem przyciemniania i aktywatorem scen systemu oświetlenia Philips Hue ma fabryczne pudełko mniej więcej wielkości porównywalnej do typowych opakowań smartfonów. Jak widać na zdjęciach, karton z x-komu był zdecydowanie większy - jak na płytę główną komputera w formacie ATX czy inny o wiele masywniejszy sprzęt.



Pudełko okazało się niespodziewanie nadwymiarowe, przynajmniej nie ma wiele wypełniacza / Foto: własne



Pewnym miłym zaskoczeniem był przynajmniej brak wypełniacza i jednoczesne dobre zabezpieczenie zawartości. Pudełko z akcesorium systemu Philips Hue okazało się zawinięte w pas folii, który został przytwierdzony do krawędzi pudełka i utrzymywał produkt mniej więcej na środku oraz amortyzował go podczas transportu. Przed otwarciem myślałem o ogromie folii, papieru czy styropianu, ale zastosowane rozwiązanie jest też bezpieczne i o wiele bardziej eleganckie, oszczędza też większość wypełnienia. Poza tym także tego typu pudełko miało specjalne nacięcia do ręcznego otwierania bez użycia ostrego narzędzia.



Automat x-komu ma pewne wyjątki, ale moje zamówienie do nich nie należało, to podejrzane

Zawartość była nienaruszona, jeszcze tego samego wieczoru skonfigurowałem włącznik i wciąż działa bardzo dobrze. Czemu w takim razie pisałem o rozczarowaniu i zawodzie? Tak jak wspominałem na samym początku, x-kom kilka tygodni temu uruchomił nowoczesną linię automatycznego pakowania, która powinna dostosowywać pudełka idealnie pod wymiar zakupionych produktów. Tym samym oszczędzając pieniądze, czas, wożenie powietrza przez kurierów, a także będąc lepszą metodą dla środowiska.



Zawartość niewielka, a pudło nawet większe niż na parę obuwia / Foto: własne



Firma zaznaczała, że około 85 proc. wszystkich zamówień będzie przechodzić przez maszynę CVP Everest, w pozostałych kilkunastu procentach chodzi o konieczność pakowania ręcznego z powodu bardzo małych gabarytów (np. pojedyncze pendrivy) lub wyjątkowo dużych (chociażby lodówki), z którymi automatyczna linia by sobie nie poradziła. Ewentualnie delikatne towary niedostatecznie dobrze zabezpieczone w fabrycznym opakowaniu przez samego producenta. Jednak obiekt mojego zakupu nie klasyfikuje się do żadnego z przytaczanych wyjątków.



x-kom wyjaśnił sprawę, to nic nadzwyczajnego

Zdziwiony i nieco rozczarowany skontaktowałem się z rzecznikiem x-komu Kamilem Szwarbułą, który wytłumaczył podłoże takiej sytuacji - "Everest tak naprawdę jest ciągle na etapie testów i kalibracji. Zatem jeszcze teraz część paczek wysyłana jest "starą" metodą. Na ten moment wydajność Everesta oscyluje w okolicach 50 procent, chociaż mieliśmy ostatnio sytuację serwisową, w wyniku której tylko co piąta paczka tego dnia wyszła z Everesta. Szacujemy, ze pełną moc nowej maszyny powinniśmy uzyskać w okolicach Black Friday."





Jak dodał - "Zwracam też uwagę, że maszyny potrafią być zawodne, być może w przyszłości będą pojawiać się awarie, których nie da się szybko naprawić. Wtedy natychmiast uruchamiamy naszą starą maszynę do pakowania. Nie możemy sobie pozwolić na to, że dostawy staną i podejrzewam, że klienci też nie chcą długo czekać na dostawę. Może się zatem zdarzyć, że znów wyślemy za duże pudełka z plastikowym wypełniaczem. Wierzymy jednak, że to będą bardzo sporadyczne sytuacje."



Wdrożenie automatyki nie jest tak proste, osiągnięcie pełnej wydajności wymaga czasu

Już w pierwszych dniach po publikacji artykułu na temat automatycznej linii pakowania x-komu opartej o maszynę CVP Everest pojawiło się kilka komentarzy mówiących o podobnych przypadkach - zdecydowanie zbyt dużych pudełkach w stosunku do zamówionego towaru. Wtedy byłem pewien, że to kwestia początkowego np. kilkunastodniowego rozruchu, a może nawet części paczek przygotowywanych jeszcze przed uruchomieniem Everesta.



Cóż, nie każde kwalifikujące się zamówienie przechodzi obecnie przez automatyczną linię pakowania / Foto: własne



Okazuje się, że niekoniecznie, jednak wszystko jest pod kontrolą. Przez najbliższy miesiąc szansa na otrzymanie ładnie skrojonego kartonu jest jak rzut monetą. Po prostu trzeba przebrnąć przez początkowy okres testów i dostrajania, który będzie trwać znacznie więcej niż mogło by zakładać wielu klientów, nawet ja. No chyba, że zamówicie malutkie drobiazgi lub bardzo duże sprzęty, ale to już inna historia.



Finalne wdrożenie CVP Everesta to nie mgnienie oka.