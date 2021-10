Donald Trump uruchamia własną sieć społecznościową - TRUTH

Rywal dla Facebooka.

Donald Trump znów próbuje swoich sił





fot. History in HD - Unsplash

Donald Trump, którego wciąż obowiązuje zakaz korzystania z Facebooka i Twittera ogłosił właśnie plany związane z własną siecią społecznościową - TRUTH. W ten sposób były prezydent USA chce podjąć walkę z gigantami technologicznymi, którzy zablokowali jego konta w obawie o bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych.Jak dokładnie ma działać platforma TRUTH?Oprócz platformy TRUTH Social, Donald Trump ma także w planach utworzenie własnego serwisu streamingowego. Oficjalnie, sieć ma być rywalem dla największych firm technologicznych pokroju Facebooka czy Twittera. Gdzieś to już wcześniej widzieliśmy, prawda?Oficjalny komunikat wydany przez spółkę Trump Media and Technology Group zdradza, iż TRUTH Social oraz TMTG ma “stawiać czoła tyranii” firm z segmentu Big Tech. Donald Trump obraża się więc dalej za to, że duże marki zdecydowały się zablokować jego konta w sieciach społecznościowych.TRUTH Social ma oficjalnie ruszyć w wersji beta jeszcze w listopadzie tego roku - na samym początku dostęp do niej będą posiadali nieliczni użytkownicy. Portal oficjalnie ruszy dla wszystkich w pierwszym kwartale 2022 roku. Aplikacja TRUTH Social jest już z kolei dostępna w App Store od Apple, jednak nie da się jej jeszcze pobrać. W ramach swojego serwisu streamingowego TMTG+, Donald Trump będzie stawiał na rozrywkę, podcasty oraz wiadomości. O jakiej treści? Tego jeszcze nie wiadomo.Na ten moment grupa TMTG ma być wyceniana na około 1,7 miliarda dolarów. Jak Donald Trump poradzi sobie w opozycji do serwisów takich, jak Parler, Gab czy Rumble? Tego jeszcze nie wiadomo. Sam pomysł utworzenia własnego ekosystemu wydaje się jednak być ciekawy i biorąc pod uwagę ilość fanów byłego prezydenta USA na pewno przyciągnie sporo użytkowników.Nie pozostaje nam nic innego, jak obserwować poczynania tego projektu.Źródło: Guardian / fot. History in HD - Unsplash / © The White House / Flickr.com