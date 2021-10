UOKiK bierze się za direct billing w T-Mobile

Direct billing czyli plaga niechcianych usług premium

Direct billing to spory problem dla klientów sieci T-Mobile. Przekonałem się o tym osobiście, kiedy w 2018 roku na moim rachunku za internet pojawiły się niespodziewane opłaty.Prezes UOKiK Tomasz Chróstny poinformował właśnie o wszczęciu postępowania. Wszystko przez skargi na płatne serwisy aktywowane z wykorzystaniem usługi direct billing – wielu konsumentów skarży się na przypadkowe uruchomienie płatnych serwisów podczas przeglądania internetu, np. przez kliknięcie w reklamę.Kara dla operatora może być dotkliwa - za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów groziJak czytamy w oficjalnym komunikacie, do UOKiK docierało wiele sygnałów na dodatkowo płatne serwisy, takie jak(gry),(dostęp do zniżek) oraz(filmy vod).Płatności za nie są pobierane cyklicznie lub jednorazowo, a opłata automatycznie doliczana do rachunku. Warto zauważyć, że usługi te są świadczone przez podmioty trzecie, a rozliczane są przez operatora T-Mobile Polska przy wykorzystaniu usługi „Zamów z T-Mobile” (tzw. usługa typu direct billing, gdzie opłata za treści podmiotów trzecich automatycznie jest doliczana do rachunku).Aktywacja najczęściej następowała podczas przeglądania internetu, np. w wyniku przypadkowego kliknięcia w reklamę, niekiedy przy wykorzystaniu karty SIM w routerze (potwierdzenie aktywacji przychodziło na router). Numer telefonu abonenta jest automatycznie sczytywany i na tej podstawie naliczane są opłaty. Z informacji od abonentów, które dotarły do UOKiK wynika, że przed aktywacją serwisów nie musieli oni podejmować żadnych dodatkowych czynności, np. potwierdzić PIN-em otrzymanym SMS-em chęci korzystania z płatnych usług.O naliczeniu opłat dowiadywali się z rachunku telefonicznego. Fakt, że mogło dochodzić do przypadkowych aktywacji usług, potwierdzali też abonentom konsultanci. Zdaniem operatora, aktywacja każdorazowo następuje przez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”, jednak konsumenci w treści skarg wskazywali co innego.Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary finansowej do 10 proc. ubiegłorocznego obrotu.To nie jedyne działania Prezesa UOKiK związane z nieświadomą aktywacją serwisów serwisów subskrypcyjnych – w toku jest postępowanie przeciwko Orange Polska.Źródło: UOKiK / foto. Canva Pro