Facebook ma nazywać się inaczej. Szczegóły już za tydzień

Idzie nowe.

Metawersum Facebooka, czyli co?

"zmienimy postrzeganie nas jako firmy zajmującej się mediami społecznościowymi do firmy tworzącej metawersum."

Rebranding Facebooka przypomina ruch Google

Facebooka czekają spore zmiany. Według doniesień The Verge firma przejdzie w przyszłym tygodniu rebranding, w związku z którym zmieniona zostanie m.in. nazwa firmy. Powołując się na swoje bezpośrednio związane ze sprawą źródła The Verge podaje, że amerykański gigant chce stworzyć "metawersum", czyli coś, co można nazwać internetem przyszłości.Nadchodzący rebranding ma sygnalizować ambicje giganta technologicznego, aby być czymś więcej niż potentatem mediów społecznościowych oraz pomóc mu odciąć się od związanych z nim skandali. Mark Zuckerberg nową nazwę Facebooka planuje przedstawić rzekomo na dorocznej konferencji firmy Connect 28 października, ale może ujawnić ją nieco wcześniej. Rebranding prawdopodobnie zmarginalizuje aplikację Facebooka, przedstawiając ją jako jeden z wielu produktów firmy macierzystej o nowej nazwie, nadzorującej przecież także Instagram, WhatsApp, Oculus i inne marki.Facebook już teraz zatrudnia ponad 10 000 pracowników, tworzących sprzęt konsumencki, taki jak okulary AR. Te zdaniem Zuckerberga będą w końcu tak wszechobecne jak smartfony. W lipcu CEO Facebooka powiedział The Verge, że w ciągu najbliższych kilku latMetawersum to pojęcie wykreowane jeszcze w latach 90. XX wieku. Kryje się pod nim niejako równoległy świat cyfrowy, łączący w sobie cechy rzeczywistości prawdziwej, wirtualnej oraz rozszerzonej. To właśnie taką ideę, zaproponowaną przez pisarza Neala Stephensona, chce rozwijać Zukcerberg. Czy chcecie żyć nie tylko w świecie realnym, ale i wirtualnym? Nie? Przecież korzystając z Facebooka i używając go do komunikacji z innymi i tak "żyjecie" tu i tu, nieprawdaż?Nowa nazwa Facebooka jest pilnie strzeżoną tajemnicą i nie jest powszechnie znana, nawet wśród przedstawicieli kierownictwa wyższego szczebla.Rzecznik Facebooka odmówił komentarza w sprawie.Kiedyś Google kojarzyło się przede wszystkim z wyszukiwarką internetową, a korporacja zapragnęła w końcu zmienić to postrzeganie. W 2015 roku Google całkowicie zreorganizowało się w ramach holdingu Alphabet, częściowo po to, by zasygnalizować, że nie jest już tylko wyszukiwarką, ale rozległym konglomeratem firm produkujących nawet samochody bez kierowcy i technologie medyczne.Plany Facebooka może komplikować to, że chociaż Facebook w ostatnich tygodniach mocno promował ideę metawersum, ta nadal nie jest koncepcją szeroko rozumiana. Przyznajcie sami, ile razy słyszeliście ten termin?Źródło: The Verge