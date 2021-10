Amazon z tańszymi zakupami. Kupon na 20 zł dla użytkowników Amazon Prime

Masz już pakiet Amazon Prime? Oszczędź dodatkowo 20 zł na pierwszym zakupie ze sklepu Amazon

Dosłownie kilka dni temu byliśmy świadkami wystartowania. W jego skład wchodzi przede wszystkim podobny do Netflixa czy HBO Go serwis Amazon Prime Video, ale też Amazon Prime Gaming oraz najbardziej interesujące nas w tej chwili darmowe wysyłki zamówień dla specjalnie oznaczonych towarów ze sklepu Amazon Polska (usługa dość podobna do popularnego Allegro Smart).Wraz z premierą polskiego Amazon Prime, koncern przygotował specjalną ofertę roku abonamentu na usługę w cenie 49 złotych (tak naprawdę nawet 13 miesięcy z racji bezpłatnego miesięcznego okresu próbnego). Obecnie zaprezentowano nową promocję, w której można zaoszczędzić 20 złotych na zakupach w polskiej wersji sklepu Amazon. Akcja skierowana jest tylko do subskrybentów Prime.