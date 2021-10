Polak wspiął się na Wieżę Eiffle'a bez asekuracji. Nagranie już w sieci

Niesamowity wyczyn Polaka.

Marcin Banot (BNT) - Wieża Eiffle'a - wideo

Marcin Banot, znany niektórym internautom po prostu jako BNT, dokonał kolejnego niesamowitego wyczynu. Znany ze swoich ponadprzeciętnych umiejętności i wcześniejszych dokonań, związanych ze wspinaczką bez zabezpieczeń na najwyższe polskie i europejskie budynki, tym razem wspiął się na Wieżę Eiffle'a. Nie zrobił tego w pojedynkę, a wraz ze swoim dobrym znajomym z Francji, Leo Urbanem. Jedynymi zabezpieczeniami Banota były po raz n-ty jego własne umiejętności.33-latek ze Świętochłowic wspiął się na Wieżę Eiffle'a niedługo po tym, jak odbył wspinaczkę na wysokościowiec Total razem ze słynnym Alainem Robertem. Przypominam, ze rok temu Polak wspiął się na wieżę Montparnasse , czyli drugi co do wysokości obiekt w Paryżu.Wspinaczka na Tour Eiffel (300 metrów wysokości) rozpoczęła się jeszcze nad ranem, w niemal zupełnych ciemnościach. Dwójka śmiałków została szybko wykryta przez policję, ale nie przeszkodziło im to w żaden sposób w kontynuowaniu ich, co by nie mówić, nielegalnej próby.