Darmowy abonament telefoniczny na rok. Ciekawa promocja, tylko dla wybranych

Kusząca propozycja.



Nau Mobile, sieć działająca w oparciu o infrastrukturę sieci Plus, przygotowała bardzo kuszącą ofertę, przeznaczoną wyłącznie dla wybranych. W ramach akcji o nazwie "NAU Mobile: oferta dla tych, których wiele łączy" pracownikom branży oświatowej, w tym oczywiście nauczycielom, oferuje się darmowy, roczny abonament telefoniczny. Co zawiera? W zasadzie wszystko, czego potrzeba do szczęścia.



Nau Mobile i darmowy abonament telefoniczny

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa od lat oferuje produkty ubezpieczeniowe dla nauczycieli. NAU uważa, że obecna sytuacja pandemiczna jest wyjątkowo trudna dla oświaty, choćby ze względu na to, z jakimi wyzwaniami zawodowymi i prywatnymi się łączy. Właśnie z tego powodu powołano NAU Mobile, w ramach którego pracownicy tego sektora mogą przez rok korzystać z telefonu i internetu za zero złotych.



Darmowy abonament Nau Mobile zawiera nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz comiesięczny pakiet 10 GB szybkiego internetu. Całkiem sporo. Pracownicy oświaty mogą otrzymać nowy numer lub przenieść do sieci swój obecny, a z oferty specjalnej można skorzystać do końca sierpnia 2022 roku. Akcja nie ma charakteru komercyjnego, ale istnieje jeden koszt, który trzeba ponieść.







Jedynym kosztem, jaki ponosi abonent Nau Mobile, jest jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości 29 złotych płatna przy pierwszej fakturze.



Nau Mobile to sieć dla każdego, ale...

Warto wiedzieć o tym, że do NAU Mobile przystąpić może każdy, jednak to na pracowników oświaty czekają wyjątkowo korzystne oferty, a nawet program ambasadorski.



Szczegóły na temat oferty znajdziecie na stronie internetowej edu.naumobile.pl.



Źródło: Nau Mobile