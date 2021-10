Zerknij na katalog zamkniętych czasopism komputerowych i wpadnij w nostalgię

Kiedyś to było.

Czasopisma komputerowe, które przestały istnieć

Żyjemy w czasach, w których prasa drukowana powoli, acz nieubłaganie odchodzi do lamusa. Nie twierdzę wcale, że ludzie nie będą chcieli czytać gazet, ale wyniki sprzedaży popularnych czasopism mówią same za siebie: nie jest najlepiej. Najlepszym dowodem na to niechaj będzie fakt, iż wiele magazynów ukazujących się jeszcze dekadę lub dwie temu, dziś po prostu nie istnieje. Może powspominamy wspólnie czasopisma komputerowe, których już nie ma? Na pewno jakieś znacie.Przeglądając zasoby sieci natrafiłem dziś na arcyciekawą domenę, skrywającą się pod adresem katalogczasopism.prv.pl. Jej twórca od razu na wstępie informuje, że cały serwis "waży" zaledwie ok. 57 MB i jest wolny od php, asp, cgi, xml, swf i podobnych. Jednym słowem: przegląda się go szybko, sprawnie, a sam layout strony przywodzi na myśl lata 90' XX wieku. Te, które wielu z czytelników naszego serwisu wspomina z rozrzewnieniem.Strona rozwijana jest prawdopodobnie od 2007 roku i po raz ostatni zaktualizowano ją w czerwcu 2012 roku. To poniekąd może tłumaczyć archaiczną prezencję witryny, która... być może po prostu tak miała wyglądać. Znajdziecie na niej skany okładek z ulubionych czasopism całej masy Polaków. Pamiętacie jeszcze Top Secret? No jasne, że tak. Pamięć odświeży garść poniższych grafik.