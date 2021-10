Fałszywy stream Apple oglądało na YouTube ponad 30 tys. osób. Zachęcano do przelewu kryptowalut

Zawiódł algorytm YouTube.

Nieoficjalna transmisja Apple przyciągnęła dziesiątki tysięcy widzów

Źródło: 9to5mac

Na YouTube prowadzona była nieoficjalna transmisja na żywo z wydarzenia Apple Event. Oszuści przyciągnęli w szczytowym momencie około 30 tys. osób i zachęcali do wysyłania Bitcoinów w zamian za szansę zgarnięcia większej sumy. Stream ostatecznie został usunięty z platformy.Internet wręcz roi się od oszustów próbujących wykorzystać każdą okazję. Jeśli więc dzieje się w sieci coś ważnego, to raczej zawsze znajdzie się osoba podszywająca się pod daną markę, znaną osobistość itd. Najczęściej ma ona na celu wyłudzenie pieniędzy, danych czy po prostu zainteresowanie jak najliczniejszej grupy odbiorców.Kilka godzin temu zakończyło się wirtualne wydarzenie Apple Event, na którym zapowiedziano chociażby nowe MacBooki Pro . Jak się jednak okazuje, niedługo przed rozpoczęciem oficjalnej transmisji, na YouTube pojawiła się inna – prowadzona z fałszywego konta nazwanego Apple. Oszust miał to „szczęście”, że idealnie trafił ze słowami kluczowymi.Materiał promował frazami „REDESIGNED MacBook Pro, NEW AIRPODS, PRO Mac mini”, co. Jego stream zaczął więc być wyświetlany na stronie głównej serwisu i ludzie z ciekawości zaczęli wchodzić. W szczytowym momencie transmisję śledziło ponad 30 tys. użytkowników.Na powyższym zrzucie ekranu (za 9to5mac) możecie jednak zobaczyć, co ten ktoś miał na celu.Zachęcano do wpłacenia konkretnej sumy Bitcoinów/Ethereum do wirtualnego portfela i obiecano w zamian więcej waluty. Nie wiadomo ile osób dało się nabrać – miejmy nadzieję, że niewiele.YouTube szybko zajęło się sprawą i usunęło zarówno transmisję, jak i kanał, z którego była ona prowadzona.