Internet w roamingu UE ma być szybszy. Poznaliśmy kształt nowych przepisów

„Oprócz przedłużenia przepisów o darmowym roamingu o kolejne 10 lat, z którego korzysta ponad 170 mln obywateli w UE, stawiamy nacisk aby użytkownik wiedział z jakiej prędkości internetu będzie korzystać w roamingu oraz zapewnieniu skutecznych mechanizmów skargi w sytuacji, kiedy operatorzy nie wywiążą się z umów.”

Europosłowie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjęli wczoraj (14.10) ostateczny kształt rozporządzenia roamingowego.Najważniejsze zmiany obejmujązapisów oi obniżenie opłat hurtowych pomiędzy operatorami. Co ważne, zapowiedziano zniesienie dodatkowych opłat za rozmowy międzynarodowe w UE. Co więcej, kształt nowych przepisów dot. roamingu w UE obejmuje zapewnienie w roamingu takiej samej szybkości internetu jak w usługach krajowych.- komentuje Róża Thun, która uczestniczyła w pracach nad zmianami rozporządzenia jako sprawozdawczyni Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.Europosłowie proponują, aby operatorzy, co do zasady byli zobowiązani do dostarczenia identycznej jakości usług w roamingu, jak w kraju. Jeśli z powodów technicznych operatorzy nie będą mogli tego zapewnić, będą musieli dostarczyć konsumentom najlepszą dostępną jakość, a BEREC (urząd dbający o stosowanie unijnych przepisów w zakresie rynku telekomunikacyjnego) opracuje wytyczne dot. reklamacji w przypadkach niespełnienia tego wymogu.Istotne zmiany czekają takżeza przesył danych. Wg harmonogramu obniżek proponowanego przez Komisję Europejską stawki mają spaść z obecnych 3 EUR/GB do 1,5 EUR/GB w 2025 roku. Propozycje europarlamentarzystów idą o wiele dalej i szybciej bo proponują redukcję do 1 EUR/GB juz od 1 lipca przyszłego roku i spadek do 0,5 EUR/GB w 2025 roku.Jeszcze jesienią ws. rozporządzenia roamingowego rozpoczną się negocjacje (tzw. trilog) pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej (w której zasiadają przedstawiciele państw członkowskich UE) oraz Komisją Europejską.Źródło: Biuro Prasowe Europosłanki Róży Thun / foto. Canva Pro