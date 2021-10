Korea Północna chwali serial Squid Game. Oto dlaczego

Propaganda działa.

Dostępny na platformie Netflix południowokoreański serial Squid Game zrobił dość niespodziewanie furorę na całym świecie. Widzów ujmuje jego nietuzinkowa stylistyka i tematyka, choć wielu krytyków wytyka mu odrobinę zbyt łatwą do przewidzenia fabułę. Bez względu na średnie oceny, Squid Game stał się swoistym fenomenem nie tylko w Stanach Zjednoczonych i Europie, ale nawet w... Korei Północnej - kraju, który oficjalnie nie uznaje Korei Południowej.W Korei Północnej Netflix nie jest dostępny dla zwykłych obywateli. Filmy i seriale na platformie VOD da się oglądać przy użyciu VPN, pod warunkiem, że ma się w ogóle dostęp do otwartego Internetu, co zarezerwowane jest raczej wyłącznie dla najbardziej zaufanych współpracowników reżimu. Absencja Netfliksa nie stanowi żadnego problemu dla północnokoreańskiej machiny propagandowej, która postanowiła wykorzystać Squid Game do własnych celów.Północnokoreański portal propagandowy chwali serial Squid Game za. Krótki wpis uderza w nierówności wywoływane przez "południowokoreański kapitalizm". Jego autor uważa, że w Korei Południowej "ludzie są traktowani jak figury szachowe" - zupełnie jak w serialu.Netflix jest oficjalnie niedostępny w Korei Północnej. Działa w niej podobna do Netflix aplikacja o nazwie My Companion 4.0. Koreańczycy z północy mają smartfony, ale za ich pomocą mogą uzyskać dostęp wyłącznie do kwangmyong, czyli kontrolowanego przez państwo intranetu, który nie ma połączenia z Internetem. Większość mieszkańców tego kraju nie ma zapewne pojęcia o istnieniu produkcji o nazwie Squid Game.To nie pierwszy raz, kiedy północnokoreańskie strony propagandowe wykorzystują południowokoreański film do ogłupiania społeczeństwa. Północnokoreański dziennik chwalił film "Parasite" za pokazywanie "prawdziwego, przykrego obrazu Korei Południowej", gdy ten zdobył Oscara za najlepszy film w 2020 roku.Źródło: arirangmeari