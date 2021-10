20 lat od pierwszego Xboxa, jego twórca przeprasza AMD

Za co?





“Czułem się beznadziejnie”





Pierwszy, oryginalny Xbox został zaprezentowany 20 lat temu. W tym roku konsola Microsoftu obchodzi swoje urodziny. Z tej okazji jej twórca postanowił oficjalnie przeprosić… AMD. Sprawa związana jest z niespodziewaną zmianą w pierwszej generacji Xboxa, która w ostatniej chwili dotyczyła zamiany procesorów “czerwonych” na rozwiązanie Intela.Seamus Blackley przeprosił na swoim koncie na Twitterze inżynierów AMD, którzy dwie dekady temu współpracowali z Microsoftem przy tworzeniu pierwszego Xboxa.Seamus Blackley przeprosił na Twitterze inżynierów AMD, którzy współpracowali z Microsoftem przy tworzeniu pierwszych prototypów oryginalnego Xboxa. Amerykańska firma korzystała wtedy z układów “czerwonych”, jednak dopiero w ostatniej chwili zdecydowała się je zamienić na rozwiązania od Intela.“Czułem się beznadziejnie. Stałem z Billem Gatesem na scenie i widziałem inżynierów AMD w pierwszym rzędzie. Wyglądali okropnie smutno. Nigdy tego nie zapomnę - bardzo pomogli nam podczas pracy nad prototypem pierwszego Xboxa” - przekazał Blackley.W innym z wpisów, Blackley poinformował, że decyzja o zamianie AMD na Intela była “czysto polityczna”. Na szczęście obecnie wygląda na to, że sprawa rozeszła się po kościach. Układy od AMD są dostarczane zarówno do konsol PlayStation nowej generacji, jak i obecne w Xbox Series X oraz Xbox Series S.Pomimo problemów z półprzewodnikami, które cały czas się nasilają, AMD zarobiło w tym roku około 710 milionów dolarów, co oznacza wzrost o… 352 proc. rok do roku. To potężne liczby i nie ma co się temu dziwić. Gracze coraz częściej stawiają na części od amerykańskiej firmy i nie boją się rezygnować z Intela. 2021 rok jest jednak ważną datą w zakresie rozwoju samego Xboxa oraz jego akcesoriów.Można spodziewać się, że na końcówkę roku Microsoft przygotuje sporo nowości oraz promocji, które będą miały na celu zachęcić nowych graczy do skorzystania z konsoli firmy.Źródło: GameSpot / fot. Kote Puerto - Unsplash