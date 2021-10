Velomapa to darmowa rowerowa mapa Polski. Możesz pomóc w jej rozwoju

Praktyczna rzecz.

Lubię nagłaśniać interesujące i pożyteczne projekty technologiczne rodem z Polski. Z tego właśnie powodu chciałem przybliżyć coś, co zapewne większości czytelników nie przyda się w miesiącach jesienno-zimowych, ale może okazać się szalenie przydatne wiosną i latem - zakładając przy tym, że lubicie jeździć na rowerze. Mowa o Velomapa.pl, czyli serwisie będącym swojego rodzaju rowerową mapą Polski.Velomapa pozwala odkrywać polskie trasy rowerowe. Co ważne, mowa nie jest o ścieżkach rowerowych, a szlakach rowerowych, takich jak choćby szlak Green Velo wzdłuż Zalewu Wiślanego. Wystarczy kliknąć na daną nitkę na mapie, aby zobaczyć, jak poprowadzona jest trasa. Przycisk w prawym górnym rogu ekranu umożliwia pobranie śladu GPX i skorzystanie z niego na urządzeniu Garmin Edge lub na smartfonie z odpowiednią aplikacją.

"Na naszej stronie znajduje się mapa tras rowerowych, na którą nanosimy zarówno doskonale znane szklaki, jak i te, które stanowią nowość nawet dla najbardziej doświadczonych rowerzystów. Odwiedzając nasz serwis znajdziesz takie informacje, jak długość trasy, oznakowanie, warunki, nawierzchnia i poziom trudności. Wiele szlaków znajduje się na terenie parków krajobrazowych, malowniczych miejscowości z historią w tle. Dlatego mapa ścieżek rowerowych uwzględnia też punkty widokowe i zabytki znajdujące się w okolicy"

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z serwisu Velomapa.plDodatkowym atutem serwisu Velomapa.pl jest kalendarz imprez rowerowych. Można znaleźć w nim lokalne zawody rowerowe dla uczestników o przeróżnych stopniach zainteresowania. Na razie baza jest stosunkowo uboga, ale z czasem pojawi się w niej więcej wpisów.- czytamy.Twórcy twierdzą, że rozwijają swój projekt "po godzinach", tworząc go w językach Elixir (Phoenis) i JS. Każda pomoc z zewnątrz jest mile widziana. Jak można pomóc? Na przykład za pomocą tego formularza wysłać propozycję dodania do witryny któregoś z brakujących szlaków.Przy okazji warto wspomnieć o podobnych, nieco bardziej rozwiniętych i świetnie działających projektach. Sam korzystam m.in. z opencyclemap.org , a pozytywne opinie zbiera także mapaszlaków.eu Źródło: mat. własny via Wykop.pl