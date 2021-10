Ten youtuber zorganizuje Squid Game w rzeczywistości

Bo czemu nie?





Squid Game w rzeczywistości





Squid Game od Netflixa to największy hit ostatnich lat - przyznała to nawet sama platforma streamingowa. Okazuje się, że wszyscy chcą skorzystać na popularności tego serialu. Jeden z tiktokerów, Mr. Beast postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Z okazji przekroczenia dużego pułapu lajków na TikToku, Mr.Beast zapowiedział, iż stworzy własną wersję Squid Game - tyle, że w rzeczywistości.Jaki ma na to plan?Mr.Beast na co dzień zarabia na filmach opierających się o formułę loterii. W serwisie YouTube posiada on około 71 milionów subskrybentów, w ciągu zaledwie jednego dnia zebrał na TikToku około 13 milionów osób. W jednym z materiałów Mr.Beast przekazał, iż jeśli osiągnie ponad 10 milionów polubień pod swoim postem, wtedy też stworzy odpowiednik Squid Game, tyle że w rzeczywistości.Wiadomo jednak, że z tym będzie problem - przecież Mr.Beast nie będzie do nikogo strzelał z prawdziwej broni palnej, tak więc sam youtuber zdecydowanie musi zastanowić się nad formatem. Bardzo możliwe, że do gry wejdą w tym przypadku kulki do paintballa lub laserowe znaczniki, które zostaną umieszczone na wybranych osobach. Każda śmierć z oficjalnego serialu może zostać w rzeczywistości zastąpiona innym rozwiązaniem. Jakim? Tego jeszcze nie wiadomo.Mr.Beast obiecał, iż więcej szczegółów w sprawie “Squid Game na żywo” poznamy na przestrzeni najbliższych tygodni. Na ten moment tiktoker trzyma to w całkowitej tajemnicy, tak więc nie ma co też zgadywać tego, czego dokładnie możemy się spodziewać.Nic dziwnego, że influencerzy korzystają z popularności Squid Game. Serial stał się momentalnym hitem, a Netflix borykał się już między innymi z problemem… numerów telefonów. Ludzie dzwonili bowiem pod numery podane w serialu, które w niektórych przypadkach zdawały się kierować do rzeczywistych osób.Widzieliście już ten serial?Źródło: Gamerant / fot. Netflix