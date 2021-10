Światłowód od Play. Teraz nawet 1 Gb/s

Jeszcze szybszy internet stacjonarny.

Światłowód od Play - cennik

300 Mb/s od 25 zł miesięcznie + 25 zł opłaty za utrzymanie łącza;

600 Mb/s od 35 zł miesięcznie + 25 zł opłaty za utrzymanie łącza;

1 Gb/s od 50 zł miesięcznie + 25 zł opłaty za utrzymanie łącza.

Operator sieci Play coraz śmielej działa na rynku usług stacjonarnych. Tym razem rozszerzono usługi o ofertę światłowodu. Według Play, to idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników oraz rodzin, w których aktywnie korzysta się z komputerów, smartfonów oraz konsol do zdalnej pracy, nauki czy rozrywki.Zasięg usługi nie jest jednak ogólnopolski. Oferta dostępna jest przede wszystkim w województwach wielkopolskim, lubelskim i mazowieckim – nie tylko w dużych miastach, ale i w wielu małych miejscowościach. Jej dostępność pod danym adresem można sprawdzić na stronie operatora.Play będzie korzystał do tego celu z sieci światłowodowej udostępnianej przez Fiberhost. Współpraca obejmie wszystkie otwarte sieci firmy budowane w ramach inwestycji własnych oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.Fioletowy operator umożliwia dwa rozwiązania – umowę na 24 miesiące lub na czas nieokreślony. Pierwsza opcja pozwala na połączenie z rabatami za korzystanie z abonamentu głosowego Play czy telewizji PLAY NOW TV, natomiast druga będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie wygodę oraz brak konieczności podpisywania umów terminowych.Podana cena obowiązuje przy umowie dla klientów Play na czas określony, zawiera rabaty za korzystanie z abonamentu głosowego Play i telewizji PLAY NOW TV, zgody marketingowe i e-fakturę.W ramach oferty dostępne są routery, między innymi Huawei K562 oraz Tatung WAP7630, które obsługują Wi-Fi 6, dzięki czemu pozwalają na podłączenie nawet 64 urządzeń jednocześnie, poprawiają wydajność i stabilność łącza.Źródło: Play