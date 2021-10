Problemy w OVH. Nie działa wiele popularnych stron internetowych

Znowu.

foto. DownDetector

Suite à une erreur humaine durant la reconfiguration du network sur notre DC à VH (US-EST), nous avons un souci sur la toute la backbone. Nous allons isoler le DC VH puis fixer la conf. https://t.co/kDakq7FGBO — Octave Klaba (@olesovhcom) October 13, 2021

Aktualizacja

Dziś od rana użytkownicy internetu narzekają na brak dostępu do wielu stron internetowych. Wygląda na to, że problem związany jest z awarią serwerów francuskiej firmy OVH.Jak wynika z danych serwisu DownDetector, liczba zgłoszeń awarii lawinowo rośnie i sięga kilkunastu tysięcy. Problemy z popularną usługą hostingową sprawiają, że niedostępna jest m. in. witryna lotniska w Strasburgu czy strona OVH.pl.Awarię potwierdził Oktawa Klaba, współzałożyciel OVHCloud. Według jego zapewnień, problemy występują po błędzie ludzkim podczas rekonfiguracji sieci.Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza duża wpadka firmy hostingowej w tym roku. W marcu OVH zmagało się z pożarem , płomienie zniszczyły serwery w Strasburgu.Sprawa jest rozwojowa, będziemy informować o postępach.Około godz. 10:30 sytuacja wróciła do normy. Jak poinformował Klaba na Twitterze, w ostatnich dniach intensywność ataków DDoS znacznie wzrosła. W odpowiedzi na te działania, firma zdecydowała się zwiększyć zdolność przetwarzania DDoS poprzez dodanie nowej infrastruktury w centrum danych OVH (US-EST). Zła konfiguracja routera spowodowała awarię sieci. Router powodujący problemy został wyeleminowany.