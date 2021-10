Orange rozdaje darmowe gigabajty po wygranym meczu Polaków

Warto odebrać.





3 GB od Orange za wygrany mecz Polaków

Orange kontynuuje tradycję świętowania wygranych meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tym razem operator zdecydował się na promocję pozwalającą swoim klientom odebrać darmowe 3 GB internetu za zwycięstwo nad Albanią. Warto się jednak pospieszyć, gdyż oferta jest ograniczona czasowo.Darmowe gigabajty to praktycznie pewnik po wygranych meczach naszej reprezentacji. W tego typu akcjach promocyjnych bez wątpienia bryluje Orange. Nie inaczej jest i tym razem. Wczoraj wieczorem mieliśmy do czynienia z dosyć emocjonującą rozgrywką, która zakończyła się wygraną Polaków 1:0 nad reprezentacją Albanii. Jest więc co świętować.Jeśli jesteś więc klientem sieci Orange (zarówno w ofercie abonamentowej, jak i na kartę), to możesz zupełnie bezpłatnie odebrać. Jak to zrobić? Wystarczy wysłać. Pobrana zostanie wtedy opłaca naliczona według planu taryfowego. Nie wyniesie ona jednak więcej niż 25 groszy.Z kolei użytkownicy Orange Flex muszą przejść do dedykowanej aplikacji i. Nie należy jednak z tym zwlekać, bo pakiet aktywować można wyłącznie dziś do godziny 23:13. Jeśli zdążycie, to na wykorzystanie darmowych gigabajtów będziecie mieli 3 dni.Teraz pozostaje oczekiwanie na kolejne mecze Polaków i następne oferty prosto od operatorów. Nawet jeśli nie wygramy, to z pewnością doczekamy się swego rodzaju nagrody pocieszenia.Źródło i foto: Orange