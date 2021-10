W Mapach Google było miasto, które nie istniało. Umieszczono je ponoć celowo

Tajemnica sprzed lat.

Argleton istniało wyłącznie w Mapach Google

Tajemnica Argleton

Ludzie bezgranicznie ufają Mapom Google, a aplikacji zdarza się wywozić użytkowników na manowce. Dowody na taki stan rzeczy można mnożyć. A to 700 kierowców ukarano w Zakopanem mandatami za wjazd na Gubałówkę , a to pewna kobieta zeszła z górskiego szlaku i musiało ratować ją karkonoskie Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe... widzicie już do czego zmierzam. Tymczasem, pewne błędy w Google Maps pojawiały się tam celowo. Za sztandarowy przykład niechaj posłuży miasto Argleton. Jest z nim pewien problem.Argleton było niewielką miejscowością na Mapach Google, położoną tuż przy drodze A59, w pobliżu Ormskirk w hrabstwie Lancashire w Wielkiej Brytanii. W 2009 roku w stronę miejscowości zwróciły się oczy całego świata. Okazało się, że bowiem, że ta nie istnieje. Google robiło wszystko, aby uwiarygodnić to, że jest prawdziwym miasteczkiem.Internauci nie tylko widzieli Argleton w obrębie popularnej aplikacji i mogli wyznaczyć doń trasę. Mogli na bieżąco przeglądać lokalną prognozę pogody, sprawdzać cenę nieruchomości, przejrzeć opinie związane z restauracjami oraz hotelami. Gdy jednak ktokolwiek próbował dotrzeć do Argleton, na miejscu zastał co najwyżej wielkie pole. Kilkaset metrów dalej znajdowała się rzeczywista miejscowość o nazwie Aughton.Argleton było rajem dla miłośników teorii spiskowych. Niektórzy twierdzili, że miejscowość faktycznie istnieje, ale nie da się do niej dojechać. Nie brakowało internautów, którzy przekonywali wszystkich, że udało im się znaleźć tajemnicze miejsce. Był to jedynie trolling.Z czasem zaczęto mówić o tym, że miasteczko nie było jedynym miastem widmo na Mapach Google. Google miało umieszczać tzw. "papierowe miasta" na mapie tylko po to, aby wykryć plagiatorów swoich usług, którzy mieliby kopiować informacje z Map Google do swoich rozwiązań. Firma nie przyznała się do tego rodzaju działania i usunęła Argleton z Map Google w 2010 roku. Teraz miejsce wygląda jak na poniższej mapie.Przedstawiciele Google stwierdzili tylko, że w usłudze zdarzają się "sporadyczne błędy" i że informacje dotyczące mapowania są dostarczane przez holenderską firmę Tele Atlas. Rzecznik Tele Atlas dodał jedynie, że "nie potrafi wyjaśnić, dlaczego te anomalie trafiają do bazy danych".Źródło: The Guardian, lancashiretelegraph, wikipedia, youtube