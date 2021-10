Polska wersja The Office jest promowana w dosyć nietypowy sposób

Trolling narzędziem promocji.





Premiera polskiej wersji serialu The Office odbędzie się 22 października. Nie dziwi więc rozpoczęta kampania reklamowa – ta jednak zorganizowana została w dosyć nietypowy sposób. Na portalu LinkedIn pojawił się bowiem profil prezesa nieistniejącej firmy Kropliczanka – o co chodzi?Nie da się ukryć, że nastroje wokół polskiej wersji The Office są mieszane. Praktycznie wszyscy obawiają się żenujących żartów, skopiowania scen z amerykańskiej wersji serialu czy – jeszcze gorzej – dosłownego przetłumaczenia dialogów. CANAL+ podjęło się jednak wyzwania i pierwszy sezon produkcji ujrzy światło dzienne już za kilka tygodni.Oczywistym posunięciem jest więc ruszenie z kampanią promocyjną projektu. Oprócz standardowych postów na portalach społecznościowych czy zwiastunów, dział PR zdecydował się na naprawdę niestandardowy i kreatywny krok.To on stanie na czele fikcyjnej firmy Kropliczanka, której biuro ujrzymy w The Office PL.Jak możemy wyczytać z profilu,. Informacje o nim również skonstruowano w humorystyczny sposób: Człowiek inspirator, filantrop, świetny tancerz. Jedyny prezes Kropliczanki. Pisarz, być może przyszły podkaster, motywator. Od lat skutecznie zarządzam licznym zespołem świetnie prosperującej firmy produkującej wodę mineralną. Jeśli moi podwładni wychodzą z pracy bez bólu brzucha od śmiechu, dla mnie jest to dzień stracony. Były fan Dawida Podsiadły. Zainteresowania: szanty, żużel i alpaki.Dodatkowo na profilu publikowane są posty o tematyce biznesowej i społecznej – również utrzymane w żartobliwym tonie.(w jego rolę wciela się Piotr Polak) przez prawdziwe osoby. Trudno określić czy są one sarkastyczne czy nie zdają oni sobie sprawy z fikcyjności tej postaci.Tak czy inaczej trzeba przyznać, że CANAL+ wpadł na naprawdę świetny pomysł jeśli chodzi o promocję polskiego The Office. Zobaczymy czy tak samo dobry będzie sam serial – jego pierwszy sezon zadebiutuje już 22 października na CANAL+ online.Źródło: LinkedIn / Foto. CANAL+