Tani internet domowy bez zobowiązań, nie tylko dla studenta? Ta oferta przebija wszystko

Stabilny i szybki internet stacjonarny

Na stronie Play sprawdzisz, czy internet dostępny jest w miejscu Twojego zamieszkania

Internet stacjonarny bez zobowiązań

Internet stacjonarny w Play - umowa bez zobowiązań (promocja)

Dlaczego warto wybrać internet stacjonarny?

Ostatnie miesiące pokazały, że nasza codzienność bez dostępu do szybkiego internetu byłaby znacznie utrudniona. W dobie cyfryzacji za pośrednictwem globalnej sieci możemy nie tylko załatwić wiele spraw urzędowych, ale i uczestniczyć w zajęciach akademickich czy korzystać z dobrodziejstw elektronicznej rozrywki.Oczywiście komfort korzystania z wielu serwisów czy usług zależy od posiadanego łącza internetowego. Jaki zatem domowy internet wybrać? Przyjrzyjmy się najtańszej/najkorzystniejszej cenowo na rynku ofercie bez zobowiązań, która powinna przypaść do gustu nie tylko studentom.Sieci komórkowe rozwijają się naprawdę dynamicznie i oferują coraz lepszą przepustowość, ale to internet stacjonarny wciąż będzie najlepszym wyborem jeżeli mieszkasz w lokalizacji, gdzie jest możliwość skorzystania z takiego łącza. Powodów jest kilka, ale główną zaletą będzie stabilność i szybkość połączenia oraz brak limitów. Wybierając internet stacjonarny nie musisz martwić się o limit transferu danych czy inne ograniczenia. To szalenie wygodne.Na jakie parametry warto zwrócić uwagę wybierając internet stacjonarny do domu? Okazuje się, że mamy tutaj 3 kluczowe czynniki: prędkość, okres zobowiązania oraz cena.Zdaję sobie sprawę, że nie każdy może sobie pozwolić na zakup maksymalnie szybkiego łącza. Na szczęście nawet podstawowe pakiety w bardzo przystępnej cenie pozwalają na komfortowe korzystanie z sieci. Doskonałym tego przykładem jest oferta internetu stacjonarnego bez zobowiązań odjuż zaInternet stacjonarny od Play to oferta, która powinna szczególnie przypaść do gustu studentom i osobom wynajmującym mieszkania. Jak wiemy, młodzi ludzie są dynamiczni i mogą często zmieniać miejsce zamieszkania - umowa bez zobowiązań będzie zatem strzałem w dziesiątkę.Od czego zacząć? Aby sprawdzić, czy internet stacjonarny Play dostępny jest w miejscu Twojego zamieszkania, przejdź na stronę operatora i wpisz adres. W przypadku mieszkań wynajmowanych, konieczna będzie zgoda właściciela.Do końca października trwa promocja, w której internet stacjonarny bez zobowiązań można mieć już od 35 zł miesięcznie (abonament po rabatach 5 zł za wybór e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe i na profilowanie).Jak wynika z badania preferencji i zwyczajów użytkowników internetu w Polsce , aż 66% badanych korzysta z internetu na 4 i więcej urządzeniach. Ten odsetek będzie się tylko i wyłącznie zwiększał, między innymi za sprawą popularyzacji urządzeń typu smart home.W omawianej ofercie, Play dostarcza szybki router Wi-Fi, do którego możemy podłączyć nawet kilkanaście urządzeń jednocześnie, jak laptopy, smartfony, konsole, telewizory, itd. Rozwiązanie to sprawia, że wszyscy domownicy będą mogli korzystać z szybkiego i stabilnego połączenia.Przy takich parametrach łącza można bez przeszkód oglądać Netflixa w jakości 4K (zalecana prędkość łącza dla tej jakości wynosi 25 Mb/s), grać w chmurze (rozgrywka w rozdzielczości 1080p przy 60 FPS w GeForce NOW wymaga łącza o przepustowości 25 Mb/s), pobierać gry na komputery i konsole czy ściągać nawet duże pliki.Przykład? Grę Minecraft Dungeons zajmującą 2.6 GB pobierzesz w około 5 minut. Jak widać, taka przepustowość będzie zadowalająca dla większości użytkowników.Dla osób potrzebujących lepszych parametrów przygotowano internet stacjonarny 300 Mb/s za 45 zł miesięcznie lub nawet 600 Mb/s za 55 zł miesięcznie. Warto też pamiętać, że jednorazowa opłata za instalację to 50 zł. Warto się spieszyć, bo oferta obowiązujeJeżeli preferujesz umowę na 24 miesiące i jesteś już klientem Play, możesz skorzystać z jeszcze korzystniejszych warunków: 150 Mb/s za 30 zł, 300 Mb/s za 40 zł i 600 Mb/s za 50 zł miesięcznie.Jak wynika z badania preferencji i zwyczajów użytkowników internetu w Polsce, dla 98% respondentów ważne jest stabilne połączenie, które zapewnia internet stacjonarny. Okres pandemii pokazał, jak istotny jest dostęp do szybkiej i niezawodnej sieci, a potwierdził to także Raport PLAY: „Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na zachowania konsumentów oraz rozwój sieci” Aktualna oferta Play idealnie odpowiada na potrzeby osób, które potrzebują szybkiego i stabilnego internetu do nauki, rozrywki i pracy. Warto zatem rozważyć zmianę dotychczasowego operatora internetu stacjonarnego i nie wiązać się długoterminowymi umowami.35 zł miesięcznie i umowa na czas nieokreślony, którą można zerwać bez konsekwencji w dowolnym momencie - nie mam wątpliwości, że to najlepsza oferta na rynku.Partnerem artykułu jest Play