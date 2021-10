Pasażerka spanikowała myląc analogowy aparat z bombą. Samolot lądował awaryjnie (wideo)

Kuriozalna sytuacja.

Osoby w wieku lat kilkunastu, a nawet te liczące sobie nieco więcej wiosen, często nie znają kultowych gadżetów sprzed choćby dwóch, trzech dekad. Młodzieży obce są odtwarzacze MP3, Walkmany, czy też gry komputerowe odtwarzane z kaset magnetofonowych. Przypuszczam, że za jakiś czas dla nowych pokoleń rzadkim widokiem będą chociażby aparaty fotograficzne, które mogą w większości zastosowań zostać wyparte przez smartfony. Dlaczego o tym piszę? Bo jedna z pasażerek lotu American Airlines o numerze 4817 zdaniem wielu internautów najpewniej nigdy nie widziała na oczy klasycznego aparatu fotograficznego, przez co podniosła alarm bombowy i wywołała panikę w trakcie lotu.Samolot linii American Airlines o numerze lotu 4817 z Indianapolis na lotnisko LaGuardia w Queens został zmuszony do awaryjnego lądowania, a pasażerowie do ewakuacji z jego pokładu za pośrednictwem awaryjnych zjeżdżalni o godzinie 15:00 w minioną sobotę. Kuriozalny incydent rozpoczął się, gdy podróżująca samolotem z mężem i dziećmi kobieta, dostrzegła innego pasażera, przeglądającego filmy i zdjęcia starych aparatów" – donoszą źródła New York Daily News.Matka rzekomo uznała, że mężczyzna wyszukiwał w sieci informacji związanych z bombami domowej konstrukcji (!). Kiedy w pewnym momencie wyciągnął swój stary aparat, wyglądający jak urządzenia na filmach i fotografiach, które chwilę wcześniej przeglądał, kobieta była przekonana, że przedmiot w jego rękach to bomba. W związku z tym szybko zaalarmowała personel linii lotniczych.

Kto poniesie konsekwencje przymusowego lądowania?

Niektóre retro aparaty wyglądają naprawdę osobliwie. | Źródło: Canva ProPilot samolotu skontaktował się z kontrolerami lotu, poprosił o oczyszczenie pasa startowego i zrobienie przestrzeni do awaryjnego lądowania z powodu "podejrzanego i nieobliczalnego zachowania pasażera". Samolot wylądował z dala od budynku lotniska, a pasażerów ewakuowano za pomocą dmuchanych zjeżdżalni.Po wylądowaniu rzekomy zamachowiec został zmuszony do położenia się twarzą w dół na płycie lotniska i przeszukany. Skonfiskowano wszystkie jego torby podróżne. Okazało się, że przewoził w nich m.in. deskorolkę i inne zabytkowe aparaty. Służby bezpieczeństwa po kilku godzinach wypuściły go bez stawiania mu zarzutów.Film z interwencji błyskawicznie pojawił się w sieci. Widzimy na nim strażaków otaczających zdezorientowanego podejrzanego.Internauci są podzieleni w ocenie sytuacji. Część śmieje się z tego, że kobieta odpowiedzialna za wywołanie alarmu prawdopodobnie nigdy nie widziała na oczy aparatu fotograficznego. Jej obrońcy uważają z kolei, że jeżeli miała uzasadnione podejrzenie co do wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, postąpiła słusznie.Na tę chwilę nie wiadomo czy właściciel aparatu wystąpi i odszkodowanie z racji tego, jak został potraktowany.Kobieta najpewniej nie zostanie obciążona kosztami ewakuacji, jako że działała w dobrej wierze.Źródło: New York Daily News , zdj. tyt. Reuters