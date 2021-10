OLX wprowadza nowe prowizje - zapłacą kupujący. To spory krok wstecz

Tego się nie spodziewaliśmy.

Dodatkowe opłaty za Przesyłkę OLX i Płatności OLX

"Wskutek wprowadzanych zmian skorzystanie z usług Przesyłki OLX i Płatności OLX może wiązać się z koniecznością uiszczenia przez Kupującego Opłaty Serwisowej. Informacja o Opłacie Serwisowej i jej wysokości będzie dostępna w Serwisie OLX przed dokonaniem Transakcji. Maksymalna wysokość Opłaty Serwisowej została określona w Regulaminie. Opłata Serwisowa płacona będzie z góry, przy dokonaniu płatności za Przedmiot z wykorzystaniem Płatności OLX. Łączna cena Przedmiotu - tj. koszt Przedmiotu, Dostawy oraz Opłaty Serwisowej - będzie każdorazowo wskazana w Serwisie przed zawarciem Transakcji"

OLX w swoim Centrum Pomocy opublikowało nowy regulamin platformy, który zacznie obowiązywać już od 25 października 2021 roku. Nie mamy w związku z tym pozytywnych informacji. Jeżeli jesteś jedną z osób kupujących lub sprzedających, korzystających z bezpiecznej Przesyłki OLX oraz Płatności OLX , poniesiesz dodatkowe, wcale nie małe, opłaty.Przesyłka OLX to najbezpieczniejszy i najwygodniejszy sposób na zakupy na znanej platformie sprzedażowej. Płatności online oraz ochrona kupujących przed oszustwami, na czele z rekompensatą liczoną w tysiącach złotych, sprawiły, że serwis stał się czymś więcej niż zwykłym serwisem ogłoszeniowym, gdzie jedyną bezpieczną formą zakupu towaru jest odbiór osobisty. W związku ze zmianami, które wejdą w życie 25 października, część Polaków może się do OLX zniechęcić.OLX poinformowało, że wprowadza nowe prowizje za korzystanie z Przesyłki OLX oraz Płatności OLX. Maksymalna prowizja za korzystanie z tych usług sięgnie nawet 50 złotych, co jest opłatą niemałą. Koszt zostanie doliczony do ceny sprzedawanego przedmiotu i poniesie go kupujący.- czytamy w Centrum Pomocy OLX.