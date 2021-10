AliExpress uruchomi ekspresowe dostawy z Polski jeszcze przed 11 listopada

Ależ niespodzianka.

Ekspresowa dostawa AliExpress z Polski

Największe coroczne wyprzedaże w chińskich sklepach to wyprzedaże z okazji Dnia Singla, przypadające na 11 listopada. Wygląda na to, że AliExpress szykuje dla Polaków niemałą niespodziankę, o czym donosi serwis wiadomoscihandlowe.pl, powołując się na swoje anonimowe źródła. Według informacji przekazywanych przez dziennikarzy tego serwisu, popularna chińska platforma sprzedażowa w ciągu miesiąca uruchomi dostawy ze swojego największego centrum logistycznego Cainiao w Europie Środkowo-Wschodniej, znajdującego się w okolicach Łodzi.Budowa centrum logistycznego ukończono z początkiem października. Według informacji serwisu wiadomoscihandlowe.pl, AliExpress rozpocznie dostawy przed 11 listopada bieżącego roku. Przesyłki z magazynu AliExpress w Polsce będą dostarczane w ciągu jednego dnia do największych miast w Polsce i maksymalnie 3 dni do mniejszych miejscowości. Do tej pory paczki do Polski w opcji 3-dniowej dostarczano z Liege w Belgii.Hub magazynowy o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych będzie odpowiadał także za dostawy do Austrii, Czech, Niemiec i Słowacji.Równolegle może zadebiutować nowa, gruntownie odświeżona wersja aplikacji mobilnej AliExpress. Obecnie lwia część ruchu na wzmiankowanej platformie pochodzi właśnie z urządzeń mobilnych - niewykluczone, że Polacy planujący polowanie na produkty przecenione w Dniu Singla na AliExpress nawet o 80% będą korzystały przede wszystkim ze smartfonów.Źródło: Wiadomości Handlowe