Pixel Pass - subskrypcja na smartfon i pakiet usług Google

Źródło: Google

Co w pakiecie?

Google liczy z pewnością, że Pixel Pass pozwoli również przekonać niezdecydowanych użytkowników do korzystania z płatnych usług firmy. Jak możemy przeczytać w ujawnionym dokumencie, subskrypcja będzie zawierała Google One, czyli rozszerzoną wersję Dysku Google, z pamięcią do wykorzystania w pakiecie biurowym, Gmailu i Zdjęciach. Oprócz tego, znajdziemy w niej dostęp do YouTube Premium i YouTube Music, dostęp do biblioteki płatnych aplikacji Play Pass. W Stanach Zjednoczonych będzie również integracja z Google Fi, czyli usługami telekomunikacyjnymi.Nie znamy jeszcze ostatecznej ceny planów, jednak jedno ze źródeł wspomina o 649 euro za abonament z Pixelem 6 i 899 euro za wersję z Pixelem 6 Pro. Ceny w euro mogą wskazywać, że Pixel Pass będzie dostępny w Europie. Jeśli chodzi o nasz kraj, szanse są jednak niestety niewielkie. W Polsce możemy co prawda korzystać ze wszystkich zawartych w programie usług (poza Google Fi), jednak dotychczas urządzenia Pixel nie były u nas dostępne w oficjalnych kanałach dystrybucji.Warto wspomnieć, że łączona subskrypcja w podobnej formie jest już oferowana przez Apple (Apple One). Za 24,99 zł możemy uzyskać dostęp do czterech serwisów: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade i iCloud.Źródło: The Verge / fot. tyt. Google