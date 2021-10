Oferował wynajem koparek kryptowalut. Polak wyłudził 250 tys. złotych

Grozi mu długa odsiadka.



Ze względu na wizję potencjalnych ogromnych zysków, na świecie powoli rośnie zainteresowanie nie tylko obracaniem, ale także wydobyciem kryptowalut. W związku z tym zwiększa się przy okazji aktywność cyberprzestępców, którzy żerując na niewiedzy domorosłych inwestorów, z łatwością oszukują ich na niemałe pieniądze. O zatrzymaniu jednego z nich poinformowali właśnie policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Poznaniu.



Oferował wynajem kopalni kryptowalut - oszukał kilkadziesiąt osób

W dzisiejszych czasach do zarabiania na kryptowalutach wystarczy komputer z wydajną kartą graficzną. Niestety, ich ceny w ostatnim czasie nie należą do niskich, a próg wejścia stał się przez to dość wysoki. Właśnie na tym żerował 37-latek, który za pośrednictwem portali ogłoszeniowych, oferował zyski z wynajmu "kopalni kryptowalut". Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali go pod zarzutem oszustw internetowych.



Wszystko zaczęło się kilka miesięcy temu, gdy Komisja Nadzoru Finansowego powiadomiła Prokuraturę Okręgową w Poznaniu o nieuczciwych praktykach jednego z internautów. To właśnie wtedy mężczyzna zaczął oszukiwać ludzi, oferując im możliwość wynajmu koparek kryptowalut. Wtedy do akcji wkroczyli policjanci Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Okazało się, że znali sprawcę.



"Mężczyzna ogłaszał się na portalach aukcyjnych i przekonywał przyszłych klientów, że ma własne koparki kryptowalut (zestawy komputerów lub kart graficznych o dużych mocach obliczeniowych), które może wynająć. Informował także, że posiada farmy solarne dostarczające komputerom odpowiednio dużej mocy do tego typu działań. Sprzedający zapewniał o swojej ugruntowanej pozycji na rynku i tysiącach klientów, głównie poza granicami kraju" - czytamy w komunikacie Policji.



Ze względu na wizję potencjalnych ogromnych zysków, na świecie powoli rośnie zainteresowanie nie tylko obracaniem, ale także wydobyciem kryptowalut. W związku z tym zwiększa się przy okazji aktywność cyberprzestępców, którzy żerując na niewiedzy domorosłych inwestorów, z łatwością oszukują ich na niemałe pieniądze. O zatrzymaniu jednego z nich poinformowali właśnie policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Poznaniu.W dzisiejszych czasach do zarabiania na kryptowalutach wystarczy komputer z wydajną kartą graficzną. Niestety, ich ceny w ostatnim czasie nie należą do niskich, a próg wejścia stał się przez to dość wysoki. Właśnie na tym żerował 37-latek, który za pośrednictwem portali ogłoszeniowych, oferował zyski z wynajmu "kopalni kryptowalut". Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali go pod zarzutem oszustw internetowych.Wszystko zaczęło się kilka miesięcy temu, gdy Komisja Nadzoru Finansowego powiadomiła Prokuraturę Okręgową w Poznaniu o nieuczciwych praktykach jednego z internautów. To właśnie wtedy mężczyzna zaczął oszukiwać ludzi, oferując im możliwość wynajmu koparek kryptowalut. Wtedy do akcji wkroczyli policjanci Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Okazało się, że znali sprawcę.- czytamy w komunikacie Policji.