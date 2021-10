Co tam się stało? Age of Empires streamowane na fanpage'u okrętu US Navy

Atak hakerski? Otóż nie.

Stream Age of Empires na fanpage'u okrętu wojennego

"Oficjalna strona USS Kidd (DDG 100) na Facebooku została zhakowana"

"Obecnie współpracujemy z pomocą techniczną Facebooka, aby rozwiązać ten problem".

Co tak naprawdę się stało?

Przejęcia kont oraz fanpage'y na Facebooku nie należą do rzadkości. Wystarczy jakiś wyciek haseł w sieci i brak weryfikacji dwuskładnikowej po stronie osoby poszkodowanej, aby ta utraciła dostęp do swojej wirtualnej własności. Jedną z ostatnich ofiar włamywacza-żartownisia miała stać się marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych, a konkretnie fanpage dotyczący jednego z należących do niej okrętów, USS Kidd. Jak się okazało, sprawcą zamieszania był ktoś inny.Na początku tygodnia ktoś zaczął prowadzić długie transmisje na żywo z Age of Empires na stronie Facebooka dotyczącej niszczyciela US Navy o nazwie USS Kidd. Przedstawiciel marynarki wojennej powiedział wojskowemu serwisowi informacyjnemu Task and Purpose, że strona została "zhakowana", ale ostatecznie ujawniono, że... wcale tak nie było.– powiedziała rzeczniczka marynarki wojennej kmdr. Nicole Schwegman.Marynarka wojenna po kilku dniach odzyskała kontrolę nad kontem i usunęła wszystkie filmy (m.in te o tytułach "Hahahahaha", "play game", "hi guys" oraz "ffffffffffff"), a fanpage okrętu stał się na powrót nudnawą kolekcją zdjęć statków i załogi, filmów oraz innych wpisów na temat jednostki.Incydent wywołał uzasadnione obawy co do szerszych implikacji potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa. W jaki sposób streamer był w stanie przejąć oficjalną stronę marynarki wojennej na Facebooku? Czy bezpieczeństwo marynarki wojennej było potencjalnie zagrożone w szerszym kontekście? Dlaczego odzyskiwanie strony trwało tak długo?Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskano kilka dni po pierwszym zgłoszeniu. Określenie "hacked" (pol. zhakowany) jest często używane w przypadkach, gdy ktoś zapomina wylogować się z konta firmowego przed udaniem się na noc do domu i – niespodzianka! – tak właśnie się stało w tym przypadku. Marynarka Wojenna opublikowała wczoraj komunikat mówiący o tym, że sprawcą zamieszania był zarządzający mediami społecznościowymi, który zapomniał przełączyć się z konta Kidda na swoje osobiste przed włączeniem AoE.Źródło: Task and Purpose