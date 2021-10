Polska policja poluje na kierowców dronami. Powstał film ku przestrodze

Oczy kamer spoglądają na kierowców.



Polskie organy ścigania sięgają po coraz to nowocześniejsze metody walki z przestępcami i osobami nie mającymi szacunku dla obowiązującego prawa. Nad polskimi miastami i wsiami prowadzone są regularne patrole przy wykorzystaniu dronów. W tym kontekście ostatnio sporo się mówi o współpracy policjantów z GDDKiA, mającej na celu utemperowanie kierowców łamiących przepisy kodeksu ruchu drogowego. W ramach najnowszej akcji stworzono krótki materiał wideo "ku przestrodze", zarejestrowany właśnie z pokładu policyjnego drona.



"Stop" znaczy STOP, a nie jedź jak chcesz

Policja warmińsko-mazurska otrzymała sygnał od zarządcy drogi, dotyczący notorycznego łamania przepisów niedaleko Tomaszkowa, na skrzyżowaniu ulic Wulpińskiej z łącznicami drogi ekspresowej S51. Na przestrzeni miesięcy dochodziło tam wielokrotnie do niebezpiecznych zdarzeń z racji ignorowania przez kierowców znaku STOP. W ciągu dwóch lat miało tam miejsce 11 kolizji i 6 wypadków drogowych. Powodem każdego z nich było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu.



Policjanci postanowili udać się bezzzałogowcem nad skrzyżowanie i rejestrować wyczyny kierowców. Skala występków przeciwko kodeksowi ruchu drogowego jest przerażająca. Tylko we wrześniu wykorzystując bezzałogowy statek powietrzny policjanci zarejestrowali 333 wykroczenia na terenie Warmii i Mazur. Na opisywanym skrzyżowaniu w trakcie 4 godzin zarejestrowano aż 36 takich wykroczeń. Wszyscy kierujący zostali zatrzymani do kontroli drogowych przez policjantów.







"Pamiętajmy, że to od nas zależy czy bezpiecznie dojedziemy do celu. Podstawowym warunkiem, aby nasza podróż zakończyła się szczęśliwie, jest stosowanie się do obowiązujących przepisów" - czytamy w komunikacie Policji. Warto się do niego zastosować.



Źródło: Policja warmińsko-mazurska