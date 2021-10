Allegro stawia na dostawy tego samego dnia i przejmuje firmę kurierską X-press Couriers

Kolejna firma w rękach Allegro.



Allegro poinformowało dziś o przejęciu jednego ze swoich partnerów logistycznych, realizujących dostawy tego samego dnia. Gigant e-commerce informuje, że celem akwizycji jest dalszy rozwój tej metody dostawy oraz wyjście naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów i sprzedawców.



Allegro już od dwóch lat współpracuje X-press Couriers, która oferuje dostawy tego samego dnia w 9 największych aglomeracjach w Polsce oraz pomiędzy nimi. Usługa dostawy tego samego dnia będzie uzupełnieniem uruchomionego właśnie pilotażu One Fulfillment by Allegro, a także własnej sieci automatów paczkowych, której start planowany jest jeszcze w tym roku.



„Już kilka milionów ofert na naszej platformie jest objętych opcją dostawy nawet tego samego dnia. Nasi klienci coraz chętniej korzystają z tej usługi jako alternatywy dla zakupów offline. Zauważyliśmy również, że dodanie jej do ofert przekłada się na dodatkową sprzedaż dla naszych sprzedawców” – komentuje Grzegorz Czapski, Business Development Officer w Allegro.



„Spodziewamy się, że zwiększenie skali usługi i rozszerzanie jej na kolejne duże miasta - w połączeniu z naszymi projektami One Fulfillment oraz własnymi automatami paczkowymi - wpłynie pozytywnie na doświadczenie klientów oraz pozwoli nam marginalnym kosztem oferować dostawy dla naszych klientów”. - dodaje.



Źródło: Allegro