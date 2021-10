YouTuber zbudował wieżę z PS4, bo domaga się "prawa do naprawy"

O co chodzi?





"Konsolowy stos" to symbol konsumenckich problemów

Źródło i foto: YouTube (@TronicsFix)

Twórca internetowy prowadzący kanał TronicsFix zdecydował się na zbudowanie wieży z… zepsutych konsol PlayStation 4. Wszystko to w celu zwrócenia uwagi na potrzebę wprowadzenia tzw. prawa do naprawy, które miałoby zmusić producentów do publicznego udostępnienia m.in. instrukcji napraw do produkowanych urządzeń.Powiedzmy sobie szczerze – koncerny wolą zarabiać pieniądze, niż je tracić. Dlatego też spora część producentów nie prezentuje konsumentom możliwości własnoręcznego naprawienia zakupionych urządzeń. Zamiast tego proponuje wysłanie ich do autoryzowanego serwisu lub… zakup nowych. Nie dziwi więc postawa coraz pokaźniejszej liczby użytkowników, którzy mają dość takiego traktowania.Swoisty manifest postanowił wygłosić TronicsFix – amerykański YouTuber, którego kanał subskrybuje niemalże milion osób. W tym celu ułożył. Planował dołożyć jeszcze dwadzieścia egzemplarzy, ale wieża się zawaliła. Skutecznie jednak zwrócił jednak uwagę na problem.Przeciętny konsument nie jest przecież sam naprawić zepsutego sprzętu – nie tylko z powodu lenistwa czy chęci, ale po prostu czystej niewiedzy wynikającej z tajemnicy producentów. Nie udostępniają oni bowiem użytkownikom chociażby instrukcji napraw czy części zamiennych do swoich urządzeń.Liczne organizacje pozarządowe w Stanach Zjednoczonych postulują o wprowadzenie takiego obowiązku. Jedną z nich jest stowarzyszenie As You Now, które właśnie podpisało porozumienie z Microsoftem. Koncern wyraził swoje poparcie do prawa dla naprawy, o czym szerzej pisaliśmy w osobnym wpisie To jednak wyłącznie początek drogi. Co prawdana producentów sprzętu AGD, lecz do ideału jeszcze daleko. Przedsiębiorstwom wprowadzenie tego typu prawa jest po prostu nie na rękę.