Wyszukiwarka Google posłuży jako… stroik do instumentów

Nietypowa nowość.





Stroik do instrumentów w wyszukiwarce Google

Źródło: wł.

Źródło i foto: wł.

Google zdecydowało się na wzbogacenie swojej wyszukiwarki o automatyczny stroik chromatyczny. Tym samym nic nie stoi na przeszkodzie, by w szybki i sprawny sposób nastroić swoją gitarę właśnie przy pomocy nowego narzędzia udostępnionego przez koncern. Mimo że brzmi to dosyć kuriozalnie.Nie da się ukryć, że Google to od pewnego czasu nieco więcej, niż prosta wyszukiwarka informacji. Oferuje ona również szereg narzędzi ułatwiających wykonywanie niektórych zadań czy nawet kilka gier uprzyjemniających wolne chwile. Jak się okazuje, przyszedł czas na wdrożenie kolejnej tego typu funkcjonalności.Wczoraj wyszukiwarka Google zyskała. Dzięki niemu możemy nastroić nasz instrument strunowy bez potrzeby instalacji jakichkolwiek aplikacji ze Sklepu Play. Te często nie są bowiem zbyt dobre i oferują więcej reklam, aniżeli przydatnych funkcji. Jak działa nowość?, a na ekranie wyświetli się dedykowane narzędzie. Wtedy wystarczy kliknąć ikonę mikrofonu i wyrazić zgodę na nagrywanie. Przetestowałem stroik na ukulele i muszę przyznać, że działa naprawdę nieźle! Ze swojej strony polecam jednak zrobienie tego na smartfonie – wersja na desktopy niezbyt poprawnie zdaje się wykrywać mikrofon i przechwytywać dźwięk.Warto przy okazji wspomnieć, że. Mowa tu o m.in. rzucie kostką, spinnerze, kalkulatorze, metronomie czy selektorze kolorów. Oczywiście część z nich to usługi o ograniczonej funkcjonalności, lecz przydadzą się w niezbyt wymagających sytuacjach.