W pociągach PKP Intercity w końcu zagości szybszy internet

Nareszcie.



Internet bezprzewodowy w pociągach PKP Intercity działa już od kilku lat, ale do jakości połączenia można mieć wiele zastrzeżeń. Podróżujący koleją skarżyli się zwłaszcza na stabilność i parametry transferu danych w zespołach trakcyjnych Dart i Flirt, które wyruszyły na tory w latach 2015 i 2016. PKP Intercity problem w końcu dostrzegło i ma zamiar go rozwiązać.



Lepszy internet w pociągach PKP Intercity

Na witrynie internetowej intercity.pl pojawiło się jakiś czas temu zapytanie ofertowe związane z modernizacją sieci Wi-Fi w składach ED160 i ED161. Dotyczy ono nie tylko dostarczenia oraz montażu urządzeń, ale także 2-letniego utrzymania zmodernizowanych systemów sieci bezprzewodowej oraz gwarancji na okres wynoszący co najmniej 5 lat.



Sprawę skomentowała Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity.



"PKP Intercity podejmuje działania mające na celu poprawę jakości dostępu do Internetu w składach ED160 i ED161. Na platformie zakupowej pojawiło się zapytanie ofertowe w tym temacie, dzięki któremu możliwe będzie oszacowanie kosztów. Po uszczegółowieniu wymagań technicznych oraz ustaleniu formalnych warunków dotyczących udziału w postepowaniu zakupowym, zostanie podjęta decyzja o wszczęciu postępowania" - mówi Zakrzewska, cytowana przez rynek-kolejowy.pl.



W praktyce mają zostać wymieniony moduł komunikacyjny, antena zewnętrzna oraz aplikacja centralna umożliwiająca zarządzanie całym systemem. Miejmy nadzieję, że dzięki temu niedziałające Wi-Fi w pociągu, a przynajmniej w składach Pesa i Dart, odejdzie w niepamięć.



Już wkrótce na polskie tory wyruszy 12 nowych modeli pociągów Flirt, których akcja modernizacyjna nie dotyczy - składy mają dysponować już ulepszonymi urządzeniami sieciowymi.



