YouTube wejdzie mocniej w świat podcastów?

Zmiany na horyzoncie.





Google znów kombinuje ze swoimi pomysłami





fot. Alexander Shatov - Unsplash

YouTube chce zatrudnić nową osobę, a konkretniej dedykowanego dyrektora, który będzie odpowiadał za nadzorowanie działalności firmy w obrębie podcastów. Okazuje się, że Google zaczyna poważniej traktować tę kategorię i jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższych miesiącach doczekamy się zmian związanych ze wspomnianym formatem audio.Co jeszcze wiemy?YouTube jest obecnie jednym z najlepszych miejsc dla entuzjastów podcastów - wielu producentów tworzy filmy bezpośrednio w serwisie Google’a. Z YouTube’a wybiły się takie osoby, jak Joe Rogan czy h3h3 lub Logan Paul. Ten ostatni również zaczął bardzo mocno stawiać na podcasty. Na ten moment sam YouTube zrobił jednak niewiele, aby dostosować swoją aplikację lub stronę internetową bezpośrednio dla osób słuchających podcastów.Google chce w najbliższym czasie to zmienić. Po udostępnionej w sieci ofercie pracy widać, że amerykański gigant szuka osoby, która będzie zarządzała nowymi zmianami oraz wdrażanymi pomysłami w ramach YouTube’a. Podcasting to jednak dalej kropla w porównaniu z wideo. W samym 2020 roku YouTube wygenerował prawie 20 miliardów dolarów ze sprzedaży reklam w materiałach wideo. Przychody z podcastów nie przekroczyły 1 miliarda dolarów.Te liczby mają się jednak podwoić w końcówce 2021 roku. Google bije się jednak ze sporą konkurencją. Warto wspomnieć tu oczywiście o Spotify czy Apple Music, a także usłudze streamingowej Amazona. Dotrzeć do zainteresowanych nie będzie więc łatwo. Z drugiej strony ciekawe, czy amerykańska firma będzie chciała wraz z czasem schować co lepsze podcasty za paywallem i promować w ten sposób swój abonament premium (tak, jak teraz nachalnie robi to w aplikacji mobilnej).Słuchalibyście podcastów, gdyby weszły one w pełni w nową zakładkę na YouTube?To byłaby już kolejna zmiana w ciągu ostatnich miesięcy przeprowadzona przez Google.Źródło: BI / fot. Juka Aahlo - Unsplash