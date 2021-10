ZUS jednak nie będzie kontrolował L4 przez telefon i bankowość

Istotne zmiany w przepisach.

Nie będzie śledzenia z wykorzystaniem telefonii komórkowej i bankowości?

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, może pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek, którzy są obowiązani bezpłatnie je udostępnić”.

Wczoraj donosiliśmy , że nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych sprawiła, że ZUS zyska nowe narzędzia pozwalające sprawdzić, gdzie przebywaliśmy podczas zwolnienia. Dziś przedstawiciel Zakładu sprostował informacje podane prze RMF FM.Okazuje się, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą mogli występować do operatorów sieci komórkowych z zapytaniem, gdzie nasz telefon łączył się z siecią. Urzędnicy nie sprawdzą też w bankach, gdzie płacono kartą.Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski poinformował, że nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. nie dają tak szerokich uprawnień.Warto jednak zauważy, że przepisy znowelizowanej ustawy nie są precyzyjne, a Art. 61a ma być poszerzony o ustęp:Według ekspertów, takie zapisy dają urzędnikom szeroki wachlarz możliwości.Źródło: RadioZet