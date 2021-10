vivo wspiera polskich skoczków narciarskich. Ważne partnerstwo po roku w Polsce

Wspieranie popularnych inicjatyw sportowych przez vivo sposobem na zwiększenie świadomości marki

W ubiegłym miesiącu pisaliśmy o, która bardzo mocno zwiększa swoje udziały w Polsce i na świecie. Zdecydowanie więcej lat od pierwszego azjatyckiego debiutu ma na swoim koncie vivo, ale na rynkach europejskich, także w Polsce, to świeża marka. Wraz z podsumowaniem 12 miesięcy w naszym rejonie świata, vivo ogłosiło bardzo ważne partnerstwo. Firma będzie wspierać Polski Związek Narciarski i Polską Reprezentację w Skokach Narciarskich.Jak zapewnił Michał Opłocki piastujący stanowisko rzecznika vivo Polska - "Pierwszy rok działalności vivo w Polsce był pełen wyzwań, ale dziś jesteśmy w doskonałym punkcie startowym do osiągnięcia sukcesu. Zgodnie z naszą strategią "More Local, More Global", jesteśmy gotowi do budowania głębokich relacji z naszymi klientami w Polsce. Dlatego też vivo wkracza w nowy etap rozpoczynając sponsorowanie skoków narciarskich w Polsce. Dla Polaków, skoki narciarskie symbolizują pasję, nieustanne wyzwania i pragnienie zwycięstwa. Natomiast vivo jest symbolem innowacyjności i dążenia do doskonałości. Wierzę, że to połączenie zaowocuje wielkim sukcesem."