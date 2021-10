Nie aktywowałeś weryfikacji dwuetapowej? Spokojnie, Google zrobi to za Ciebie

Niektórym może się to nie spodobać.

Google chce, by użytkownicy czuli się bezpieczniejsi

Google planuje „zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę logowania” – ma się to stać dzięki kilku nowym funkcjom. Mowa tu o m.in. usprawnieniu menedżera haseł, automatycznej aktywacji weryfikacji dwuetapowej, ulepszeniu kluczy bezpieczeństwa czy dodatkowych funkcjach logowania. Jak to wszystko wpłynie na komfort użytkownika?Do usług Google regularnie wdrażane są funkcje, które docelowo mają zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników i poprawić prywatność ich danych. Gigant z Moutain View zdaje jednak sobie sprawę, że nie wszyscy do końca wiedzą o ich obecności. Dlatego też postanowił o nich przypomnieć za pośrednictwem specjalnego wpisu na oficjalnym blogu.Oprócz tego zapowiedziano kilka ważnych usprawnień, które niedługo zostaną wdrożone do istniejących już usług i narzędzi. O czym dokładnie mowa? Google chwali się, że każdego dnia sprawdzane jest bezpieczeństwo 1 miliarda haseł za pośrednictwem menedżera haseł wbudowanego w Chrome, Androida czy aplikację Google.Jak się okazuje, do tej ostatniej usługi zaimplementowana zostanie niedługo. Wystarczy wejść menu aplikacji i wybrać odpowiednią opcję. Ma to ułatwić dostęp do danych użytkownika i ewentualną ich zmianę.Google od pewnego czasu mocno forsuje również weryfikację dwuetapową. Jej obecność na koncie raczej nie dziwi już nikogo, lecz do tej pory jej aktywacja była w pełni zależna od woli użytkownika. Cóż – niedługo się to zmieni. Do końca 2021 roku. Dodatkowo taki obowiązek zostanie nałożony na wszystkich twórców YouTube.Trwają także prace nad „nowymi technologiami zapewniającymi wygodne i bezpieczne uwierzytelnianie i zmniejszające zależność od haseł w perspektywie długoterminowej”. Jeśli więc nie masz aktywowanej dwuetapowej weryfikacji, to nie zdziw się jeśli zostanie ona włączona automatycznie w przeciągu najbliższych miesięcy.Google przypomina także o wbudowanych w urządzenia kluczach bezpieczeństwa. Obecne są one bezpośrednio w telefony z Androidem oraz aplikację Google Smart Lock w wersji na urządzenia od Apple. Niedługo nawiązana ma zostać współpraca z setkami organizacji, by zapewnić ich pracownikom bezpłatne klucze bezpieczeństwa.Zapowiedziano również. Celem Google jest udostępnienie użytkownikom „łatwych, bezproblemowych sposobów logowania na swoje konta obejmujące najlepsze zabezpieczenia”. Mowa o m.in. One Tap, usługach tożsamości Google czy Google Indetity Services.W przyszłości oczywiście spodziewać możemy się zupełnie nowych funkcji poprawiających bezpieczeństwo i prywatność danych użytkowników od Google. Pytanie jednak – na ile będą one skuteczne?