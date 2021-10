Bierzesz L4? Nowe uprawnienia ZUS - sprawdzą Twój telefon i płatności kartą

Nowe narzędzia w rękach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Śledzenie z wykorzystaniem telefonii komórkowej i bankowości

Współczesne i powszechnie dostępne technologie dają naprawdę spore możliwości związane ze śledzeniem poczynań użytkowników. Z tych dobrodziejstw skorzysta, aby kontrolować osoby przebywające na zwolnieniach L4.Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada, że ZUS zyska nowe narzędzia pozwalające sprawdzić, gdzie przebywaliśmy podczas zwolnienia. Zmiany wejdą w życie od stycznia 2022 roku.Tylko w 2020 roku ZUS skontrolował ponad 55 tysięcy zwolnień lekarskich i aż 10 000 z nich zakwestionowano. Przekłada się to na ok. 15 milionów złotych świadczeń. Od 2022 roku zakwestionowanych zwolnień może być znacznie więcej za sprawą nowych uprawnień w rękach urzędników.Jak donosi RMF FM , ZUS będzie mógł zapytać operatora sieci komórkowej, z jakich lokalizacji łączył się telefon osoby przebywającej na L4. To nie koniec. Urzędnicy będą mogli również zapytać w banku, gdzie płacono kartą. W grę wchodzi również przeglądanie mediów społecznościowych czy rozmowa z sąsiadem, który mógł widzieć, co robiliśmy przebywając na zwolnieniu.Jak widać, ZUS jest zdeterminowany, aby skuteczniej kontrolować Polaków na zwolnieniach lekarskich.