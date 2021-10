Numery telefonów posłów i senatorów PiS wyciekły do sieci

Każdy może uzyskać do nich dostęp.

Numery telefonów posłów i senatorów PiS

"Teraz polscy wyborcy zawsze mogą zadzwonić do swoich polityków i poprosić o pracę!"

Afera e-mailowa to trwający od czerwca bieżącego roku wyciek wiadomości, pochodzących ze skrzynki mailowej szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Pomimo zablokowania w lipcu jednego z dwóch kanałów publikujących te treści w serwisie Telegram , wciąż aktywnie działają dodatkowo profil na Yandex oraz dedykowana strona internetowa, na której udostępniane są zrzuty ekranu często bardzo ciekawych z punktu widzenia obywateli rozmów. Na drugim z kanałów na Telegramie opublikowano właśnie listę nazwisk polityków Prawa i Sprawiedliwości, wraz z ich numerami telefonów.- napisano w komentarzu, odnosząc się tym samym do opisywanych na łamach różnych mediów praktyk obsadzania intratnych stanowisk przez partię rządzącą "swoimi ludźmi". Do komentarza dołączono kompletną listę numerów telefonów - prawdziwych.Serwis Niebezpiecznik.pl w swoim poście na Facebooku całkiem słusznie zaleca politykom odpięcie numerów telefonów z serwisów społecznościowych, sugerując przy tym, że rozsądnym może być ich zmienienie. Trudno przypuszczać, aby obywatele nie zechcieli ich wykorzystać do sobie tylko znanych celów.Z oczywistych względów listy z numerami nie publikujemy, ale sprytni internauci bez problemu ją znajdą. Potencjalnych żartownisiów zniechęcamy do wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób sprzeczny z prawem - politycy na pewno nie zawahają się przed powiadamianiem organów ścigania o zasadnych przypadkach przestępstw lub wykroczeń.Źródło: Niebezpiecznik.pl