5 przerażających faktów na temat Facebooka od informatorki WSJ

Nie takich mediów społecznościowych chcieliśmy.

Facebook czyni świat gorszym miejscem

1. Algorytm Facebooka celowo psuje humor internautów

"Wewnętrzne badania pokazują, że treści, które są nienawistne, dzielące, polaryzujące, łatwiej wzbudzają w ludziach gniew niż inne emocje"

"Facebook zdał sobie sprawę, że jeśli zmienią algorytm na... bezpieczniejszy, ludzie spędzą mniej czasu w obrębie witrynie, będą klikać mniej reklam, a Facebook zarobi przez to mniej pieniędzy".

W połowie ubiegłego miesiąca sieć obiegł wewnętrzny raport Facebooka, w którym firma do bólu szczerze stwierdza, że ma świadomość tego, że należący do niej Instagram jest szkodliwy i może być przyczyną samobójstw. Oczywiście gigant po kilku dniach wydał swoje stanowisko, przeczące interpretacji przyjętej przez dziennikarzy The Wall Street Journal. Właśnie dowiedzieliśmy się, że informatorką amerykańskich mediów jest Frances Haugen, która była gościem programu 60 Minutes w CBS News. Mówiła o rzeczach naprawdę bulwersujących.37-letnia informatorka weszła w posiadanie "dziesiątek tysięcy" stron wewnętrznych dokumentów Facebooka. Planuje zaprezentować je amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości, zeznając przed Kongresem w tym tygodniu. Haugen złożyła co najmniej osiem skarg do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC), twierdząc, że Facebook okłamuje akcjonariuszy w sprawie własnego produktu.Haugen twierdzi, że istnieje ogromny dysonans pomiędzy tym, co jest dobre dla Facebooka, a tym, co jest dobre dla użytkowników serwisu i społeczeństwa. Według Haugena rzeczy, które są dobre dla Facebooka, bywają złe dla całego świata. Słuchając wywiadu da się wychwycić wiele niepokojących kwestii.Haugen wyjaśniała w programie 60 Minutes, w jaki sposób algorytm Facebooka dobiera treści, które mogą rozzłościć użytkowników. Wkurzony internauta wykazuje większe zaangażowanie - komentuje i sięga po reakcje. To właśnie zaangażowanie użytkowników jest tym, co Facebook zamienia później w pieniądze z reklam.– mówiła.