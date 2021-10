Płatności zbliżeniowe NFC na smartfonach Huawei stały się właśnie bajecznie proste

Takie to proste.

Płatności zbliżeniowe Curve Pay już w Polsce

Użytkownicy smartfonównie mają dostępu do rozwiązań od Google, ale ilość usług i aplikacji kompatybilnych z autorskim ekosystemem chińskiej firmy dynamicznie rośnie. Sporo użytkowników narzeka na brak płatności zbliżeniowych na wzór Google Pay, na szczęście pojawiła się właśnie usługa, która rozwiązuje ten problem!W sklepiedostępne są popularne w Polsce aplikacje bankowe, m. in. PKO BP, Bank Millennium, mBank, Credit Agricole, Noble Bank i Getin Bank. Niektóre z nich, jak PKO BP wspiera już płatności zbliżeniowe HCE, a w innych, jak Bank Millennium pojawiła się opcja płatności zbliżeniowych BLIK.Właśnie pojawiła się nowa metoda płatności dostępna dla wszystkich użytkowników niezależnie od tego, z którego banku pochodzi karta. Wszystko dzięki aplikacjii usłudzeCurve to aplikacja płatnicza, a w zasadzie rozwiązanie pozwalające na agregowanie wielu kart płatniczych. Jak to działa? Po zarejestrowaniu w aplikacji generowana jest specjalna karta płatnicza Curve (operator usługi wysyła również plastikową wersję na adres fizyczny). Następnie do aplikacji dodajemy karty debetowe i kredytowe z innych banków. Płacą Curve środki pobierane są z wybranej wcześniej karty.Kluczowym aspektem dla użytkowników urządzeń Huawei w Polsce jest dostępność Curve Pay.Po uruchomieniu aplikacji na urządzeniu z HMS pojawi się komunikat o możliwości aktywowania Curve Pay. Wystarczy postępować z instrukcjami na ekranie, a następne ustawić Curve jako preferowaną opcję do płatności. Operacja jest bardzo prosta i nie potrwa więcej niż minutę.