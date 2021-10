Raport: większość polskich internautów kupuje online. To raczej nie jest zaskoczenie

Szereg nowych danych.

23% internautów nie kupuje online. Dlaczego?

Źródło: Gemius

Gemius opublikowało raport „E-commerce w Polsce 2021” przedstawiający m.in. nawyki konsumenckie polskich internautów. Jak się okazuje, 77% z nich decyduje się na zakupy online, co raczej nie jest wielkim zaskoczeniem. Co z pozostałymi osobami?E-commerce w Polsce jest dosyć rozwiniętą branżą. W sieci możemy kupić praktycznie wszystko i jak się postaramy, to nawet nie zapłacimy za dostawę. Nie musimy być nawet w domu, bo kurier dostarczy paczkę do Paczkomatu, gdzie poczeka na nas dwie doby. Wniosek jest prosty – nam, konsumentom, zmniejsza się liczba powodów do narzekania.Ma to swoje odzwierciedlenie w najnowszym raporcie firmy Gemius. Wynika z niego, że. Z tego grona wyróżnić możemy przede wszystkim kobiety, osoby w przedziale wiekowym 35-49 lat, mieszkańców dużych miast, ludzi z wykształceniem wyższym oraz o średniej sytuacji materialnej gospodarstwa domowego. To te grupy najczęściej wybierają zakupy drogą internetową.Dlaczego akurat online?oraz zniżki dla osób kupujących przez internet. Minusami z kolei długie oczekiwanie na dostawę produktów, natrętne reklamy oglądanych wcześniej produktów czy wciąż za wysokie koszty dostawy. Wiadomo – coś za coś.Jeśli zaś chodzi o najczęściej zamawiane przedmioty, to mamy do czynienia z odzieżą, obuwiem, kosmetykami, perfumami, książkami, płytami, filmami czy sprzętem RTV i AGD. Różnice oczywiście pojawiają się w momencie rozdzielenia tych kategorii pomiędzy płciami czy wiekiem konsumentów.Okej, 77% osób kupuje przedmioty w internecie., przyzwyczajenie do tradycyjnych kanałów sprzedaży, zbyt wysokie koszty dostawy oraz obawa o bezpieczeństwo płatności. Najbardziej nieufne są osoby powyżej 50 roku życia, mężczyźni, ludzie z niższym wykształceniem oraz mieszkańcy wsi.Jeśli jesteście zainteresowani lekturą całego raportu Gemius, to znajdziecie go na dedykowanej stronie . Ciekawe jak zmienią się powyższe statystyki na przestrzeni kilku najbliższych lat.