Powodem stworzenia Ethereum była… aktualizacja World of Warcraft

Ciekawa historia.

Poznaj krótką historię Ethereum

Źródło: Vitalik Buterin, twórca Ethereum | Źródło: about.me

Ethereum to obecnie jedna z najpopularniejszych platform opartych o technologię blockchain. Podobnie ma się sprawa z jej natywną kryptowalutą – Ether. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z powodu stworzenia tego projektu. Jak się okazuje, główną przyczyną była pewna aktualizacja World of Warcraft wprowadzona w 2010 roku.Twórcą Ethereum jest Vitalik Buterin. Rosjanin w wieku sześciu lat przeprowadził się do Kanady, gdzie ukończył szkołę. Jeszcze w czasie jej trwania zaczął grać w World of Warcraft (obecnie produkcję znajdującą się pod ostrzałem licznych kontrowersji). W latach 2007-2010 spędzał setki godzin na eksploracji tego wirtualnego świata, aż w końcu czar prysł.Blizzard Entertainment zdecydował się w 2010 roku na. W tym gronie znalazł się czarnoksiężnik – główna postać Vitalika – oraz jego potężna umiejętność o nazwie Siphon Life. Osłabienie tego czaru zniechęciło mężczyznę do dalszej gry oraz skłoniło do licznych przemyśleń.Zdał on sobie bowiem z tego, że. Rozwój swojej postaci koncentrował bowiem na jednej umiejętności, a zmiany w jej obrębie niejako zniszczyły to, co Buterin budował przez kilka lat. Właśnie ta aktualizacja World of Warcraft przelała czarę goryczy i zmotywowała mężczyznę do poszukiwania nowego celu w życiu.W 2011 roku stał się nim Bitcoin, lecz na samym początku. Nie mógł zrozumieć jak coś wirtualnego może mieć jakąkolwiek wartość. Nie porzucił jednak tematu i zaczął pisać na stronie Bitcoin Weekly, gdzie zarabiał 1,5 dolara na godzinę.