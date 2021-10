Oto, jak wiele dzieje się w Internecie w ciągu minuty [infografika]

Kto by pomyślał.

Ruch w Internecie w liczbach

Infografika firmy Domo, która przedstawia, ile w ciągu minuty dzieje się w Internecie. Kliknij w obrazek, aby go powiększyć. | Źródło: Domo

Kawałek większej układanki

Około dwa miesiące temu dostęp do Internetu miało jakieś 65% ziemskiej populacji, czyli około 5,17 miliarda ludzi. To o 10 procent więcej niż jeszcze na początku roku. Zatem, w sieci musi się naprawdę dużo dziać. Jak dużo? Domo, firma zajmująca się oprogramowaniem opracowywanym z myślą o chmurze, postanowiła to zobrazować.Infografika stworzona przez Domo pokazuje, co tak dokładnie odbywa się w Internecie w ciągu tylko 1 minuty. Minuta, będąca 1/60 godziny, to zaledwie 1/1440 doby. W związku z tym zawartość infografiki doskonale przedstawia to, jak wiele ruchu ma miejsce w sieci i jak wiele przesyłanych jest w niej danych.No więc, w ciągu 60 sekund w Internecie użytkownicy dokonują 5,7 wyszukiwań w Google, oglądają 167 milionów filmów na TikToku , dzielą się 65 tysiącami zdjęć na Instagramie i 240 tysiącami zdjęć na Facebooku , a także wydają 283 tysiące dolarów na Amazonie. To nie wszystko. Wówczas aż 6 milionów ludzi dokonuje zakupów online, a 1,5 miliona sportowców dzieli się swoimi aktywnościami na Stravie.Zaskakujące jest to, jak wiele mediów pochłaniane jest w ciągu minuty. Na Netflixie odtwarzane są łącznie 452 tysiące godzin filmów i seriali. Na YouTube natomiast odtwarzane są 694 tysiące godzin filmików. Nieźle, nieprawdaż?Rzecz jasna, wszystko to, co zostało przedstawione na infografice, to zaledwie ułamek tego, co jednocześnie dzieje się w sieci. W końcu, Amazon nie jest jedyną platformą, na której można dokonywać internetowych zakupów, Strava nie jest jedyną aplikacją fitness, a Netflix nie jest jedynym serwisem VOD.Nie wiem jak Ty, ale ja po przyjrzeniu się infografice doceniam Internet zdecydowanie bardziej niż dotychczas. W końcu, budowa infrastruktury, która dziś pozwala na przesyłanie opisanych ilości danych, trwała latami i pochłonęła niewyobrażalne dla przeciętnego obywatela pieniądze.Źródło: Domo , fot. tyt. Canva