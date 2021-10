Elon Musk: kryptowaluty są niezniszczalne. Rządy niewiele mogą

Mocna przemowa na Code 2021.

Elon Musk o przyszłości kryptowalut

Widząc entuzjazm niektórych czytelników naszego serwisu, towarzyszący informacji o zamknięciu drugiej największej na świecie kopalni Ethereum o nazwie Sparkpool i skonfiskowaniu 10100 koparek , trudno nie odnieść wrażenia, ze niektórzy mają już dość wirtualnych pieniędzy i ich wpływu na światowe rynki. Niektórzy eksperci przepowiadają rychły koniec kryptowalut, ale przypominam, że mamy 2021 rok, a takie głosy pojawiają się cyklicznie od co najmniej 10 lat. Elon Musk uważa, że nikt i nic nie zniszczy kryptowalut. I najpewniej ma rację.Dyrektor generalny Tesli i SpaceX, Elon Musk, uważa, że kryptowaluty zostaną z ludzkością na bardzo długo. Mówiąc dokładniej, uważa on, że nie jest możliwym zniszczenie kryptowalut w taki sposób, w jaki zabierają się za to Chiny. Zakaz wydobycia? Właściciele kopalń przeniosą się do innych krajów. Tak długo, jak świat będzie miał wadliwe systemy finansowe, będą istnieli tacy, którzy będą szukać alternatyw.Musk uważa, że korzyści płynące z istnienia kryptowalut są zbyt znaczące, aby je zignorować. Mają potencjał do zmniejszenia "błędów i opóźnień" transakcji, występujących wciąż w "standardowych" systemach pieniężnych. Co więcej, funkcjonują mimo wszystko niezależnie od działań państw z całego świata. Działania rządów mające na celu przeciwdziałanie ich rozwojowi mogą go tylko spowolnić, ale nie zatrzymać.Uniemożliwienie obywatelom legalnego nabywania i handlu kryptowalutami jest sposobem na zahamowanie ich popularyzacji, ale ze względu na anonimowość systemów wiele kryptowalut oferuje ich posiadaczom swobodne nimi obracanie... Pod warunkiem, że handel odbywa się poza głównymi platformami, takimi jak chociażby Coinbase. Zapytany, czy rządzący USA lub innymi krajami powinni ingerować w rozwój kryptowalut za pomocą tworzenia związanych z nimi regulacji, Musk po prostu doradził przywódcom krajów, aby "nic nie robili".Kryptowaluty nigdy nie były tak popularne jak obecnie, a w przyszłości zainteresowanie nimi może jedynie wzrosnąć.Źródło: Code 2021